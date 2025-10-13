Taunus Tower: Bildungszentrum Bauer mietet 780 m² Bürofläche

Cells vermietet rund 780 m² Bürofläche im Taunus Tower in Eschborn an das Bildungszentrum Bauer. Der Einzug ist für Anfang 2026 geplant. Die Flächen dienen künftig als Schulungs- und Verwaltungsräume für den regionalen Weiterbildungsträger.

.

Der Einzug ist für Anfang 2026 vorgesehen. Das Bildungszentrum Bauer nutzt die Flächen künftig für Schulungs- und Verwaltungszwecke und profitiert von der flexiblen Flächenstruktur, den hellen Räumlichkeiten und der guten Verkehrsanbindung des Gebäudes.



„Wir freuen uns sehr, das Bildungszentrum Bauer als neuen Mieter in unserem Haus begrüßen zu dürfen“, sagt Dirk Ruppert, Chief Investment Officer der Cells. „Die Anmietung unterstreicht die Attraktivität des Taunus Tower als modernen und zukunftsfähigen Bürostandort in der Region Frankfurt.“



Cells hatte den 1998 errichteten Taunus Tower im Jahr 2016 für ein Family Office aus Kuwait erworben [wir berichteten]. Die 16-geschossige Immobilie in der Mergenthalerallee 73–75 im Eschborner Gewerbegebiet Süd bietet sowohl einen Panoramablick auf die Frankfurter Skyline als auch auf den Taunus. Zu den Mietern gehören derzeit unter anderem Deutsche Börse, DB Energie, Panasonic, Rödl & Partner sowie die Württembergische Versicherung.