Tattersall Lorenz zieht für neues Vermietungsmanagement positive Bilanz

Tattersall Lorenz hat innerhalb von fünf Monaten nach Gründung seiner Abteilung Vermietungsmanagement rund 1.000 m² Fläche vermietet. Das Team unter Leitung von Thorsten Thielecke betreut seither vielfältige Mandate von Banken, Family Offices und institutionellen Trägern. Der Ausbau unterstreicht den strategischen Ansatz des Unternehmens, Eigentümer durch Beratung und operative Umsetzung zu entlasten.

.

Fünf Monate nach Gründung der Vermietungsmanagement-Abteilung [wir berichteten] konnten bereits vier neue Mandate gewonnen und erste Vermietungserfolge erzielt werden: Insgesamt wurden fünf Mietverträge in den Nutzungsarten Retail und Praxis mit rund 1.000 m² Mietfläche abgeschlossen.



„Die schnelle Mandatierung und die ersten erfolgreichen Vertragsabschlüsse zeigen, dass wir mit dem Vermietungsmanagement genau den richtigen Bedarf im Markt adressieren. Unser Anspruch ist es, Eigentümer und Investoren nicht nur operativ zu entlasten, sondern durch unsere strategische Beratung echten Mehrwert zu schaffen – sei es bei Neuvermietungen, Vertragsverlängerungen, Transaktionsmanagement oder komplexen Restrukturierungen“, sagt Thorsten Thielecke, Head of Letting Management bei Tattersall Lorenz.



Besonders hervorzuheben ist der Ausbau der Zusammenarbeit mit langjährigen Partnern wie der Volksbank. Im Rahmen dieses Mandats wurden erste Vermietungen unter anderem in einem gemischt genutzten Objekt in Berlin-Neukölln sowohl im Gewerbe- als auch im Wohnungsbereich realisiert. Neben der Festigung bestehender Partnerschaften ist es der Abteilung gelungen, auch neue Auftraggeber zu gewinnen. So wurde Tattersall Lorenz unter anderem von einem britischen Family Office mit der Bestandsvermietung und Optimierung des rund 30 Objekte umfassenden bundesweiten Portfolios in den Nutzungsarten Office, Retail, Praxis, Produktion und Hotel betraut. Im Zuge der Restrukturierung und Belebung des Stadtcenters einer Kleinstadt im Nordosten Deutschlands sind bereits erste Erfolge zu verzeichnen. So konnte eine Ladenfläche an einen deutschlandweit agierenden Anbieter von Snackautomaten vermietet werden.



Auch institutionelle Träger setzen auf die Expertise des Unternehmens. So begleitet Tattersall Lorenz aktuell ein kirchliches Immobilienportfolio mit Schwerpunkt Ärztehäuser im Rahmen eines Restrukturierungsmandats. Alle Verträge konnten erfolgreich nachverhandelt und teilweise bereits unterschrieben werden. Parallel werden umfangreiche bauliche Maßnahmen umgesetzt, darunter eine Kaltwassersanierung im laufenden Betrieb, die in enger Zusammenarbeit mit dem unternehmenseigenen Capex-Team realisiert wird. Darüber hinaus steht im Rahmen eines weiteren Mandats eines nationalen Family Offices die Vermietung eines Ladengeschäfts in exponierter Münchner Stadtlage kurz vor dem Abschluss.