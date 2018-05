Die Berliner Tattersall Lorenz Immobilienverwaltung und -management GmbH hat rund 730 m² Hallenfläche im Nürnberger Gewerbe- und Industriegebiet Edison-/Dieselstraße an der A 73 (Südwesttangente) nachvermietet. Der Hauptmieter am Standort ist die Geis Gruppe, das nun in der Edisonstraße 28 die

Fotos: Tattersall·Lorenz Immobilienverwaltung und -management GmbH



[…]