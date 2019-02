Tattersall Lorenz verdoppelt Flächen

Die Tattersall Lorenz Immobilienverwaltung und -management GmbH hat im Jahr 2018 das Volumen der von ihr betreuten Flächen nahezu verdoppelt. Insgesamt war das Unternehmen bei 332 über ganz Deutschland verteilten Liegenschaften mit einer Gesamtfläche von rund 2,55 Mio. m² (Ende 2017: 1,33 Mio. m²) für das Property Management zuständig.

.

Von den betreuten Flächen entfielen rund 1,6 Mio. m² auf Logistik-, etwa 553.000 m² auf Einzelhandels- und circa 235.000 m² auf Büroimmobilien. Der Property Manager hat die Liegenschaften von seinen Niederlassungen in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf und Stuttgart aus gemanagt.



Eines der großen Mandate, die das Unternehmen 2018 erhalten hat, war die Beauftragung durch Aroundtown Commercial Properties Management, das Property Management eines Immobilienportfolios mit Objekten in Berlin und Niedersachsen zu übernehmen. Es umfasst zusammen eine Mietfläche von rund 108.000 m², darunter etwa 33.500 Einzelhandels-, 25.600 m² Hotel-, 18.500 m² Büro- sowie 13.300 m² Lagerfläche.



Im Zuge der stetig steigenden Summe der Property-Management-Mandate stieg die Zahl der Mitarbeiter innerhalb eines Jahres deutlich von 87 auf 126 an. „Das vergangene Jahr war für uns von einem starken Wachstum geprägt. Gleichzeitig freut es uns, dass wir vermehrt als interessanter Arbeitgeber vom Markt wahrgenommen werden und neben zahlreichen Fachkräften auch fünf Auszubildende und zwei duale Studenten in unserem Team begrüßen konnten“, kommentiert Susanne Tattersall, geschäftsführende Gesellschafterin von Tattersall Lorenz.



Das Unternehmen ist seit 2018 Teil der Initiative YouPM, die das Berufsbild des Commercial Property Managers weiter professionalisieren will. Hierbei war es im vergangenen Jahr gelungen, einen Zertifikatslehrgang an der EBZ Akademie in Bochum zu organisieren, der im Januar 2019 begonnen hat. Tattersall·Lorenz ist im vergangenen Jahr zudem dem ZIA Zentraler Immobilienausschuss als Mitglied des Ausschusses „Digitalisierung“ beigetreten.



Seit Jahresbeginn 2019 betreut der Property Manager zusätzlich ein Portfolio von 23 Gewerbeimmobilien im Auftrag von Union Investment Real Estate. Bei den Liegenschaften handelt es sich um 18 Büroobjekte und fünf Hotels mit zusammen 200.000 m² Mietfläche. Davon entfallen rund 140.000 m² auf Büro- und circa 60.000 m² auf Hotelflächen. Zwölf der Objekte befinden sich in Nordrhein-Westfalen, sieben in Frankfurt, drei in Berlin und eins in Dresden. Tattersall Lorenz hatte sich bei der Mandatsvergabe in einem komplexen Auswahlverfahren durchgesetzt.