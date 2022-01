Tattersall Lorenz managt deutsche Objekte des Coldplay-Portfolios

Tattersall Lorenz arbeitet erneut mit Tristan und Sonar RE zusammen. Nach der Übertragung des Property Managements für das Summit-Portfolio im Oktober [wir berichteten] beinhaltet das neue Mandat das kaufmännische Property Management für die vier in Deutschland gelegenen Immobilien des Coldplay-Portfolios.

Die in Bayern, Rheinland-Pfalz und dem Saarland gelegenen Objekte umfassen zusammen rund 36.500 m² Mietfläche. Davon entfallen etwa 32.100 m² auf Logistik- und circa 4.400 m² auf Büroflächen. Sie sind alle vollständig an die Nagel Group vermietet. Auftraggeber ist ein von Tristan Capital Partners gemanagter Fonds. Als verantwortlicher Asset Manager für die Objekte agiert Sonar Real Estate.



Bei den Liegenschaften handelt es sich im Einzelnen um Am Flachmoor 18 in Nürnberg (13.493 m² Logistik- und 1.519 m² Bürofläche), die Leuschnerstraße 1 in Würzburg (5.573 m² Logistik- und 783 m² Bürofläche), den Kräwerweg 12 in Andernach (6.121 m² Logistik- und 1.027 m² Bürofläche) sowie die Kurt-Nagel-Straße 8 in Völklingen (6.878 m² Logistik-, 1.139 m² Bürofläche).



Die Objekte wurden zwischen 1991 und 2003 errichtet und in den Jahren 2011 beziehungsweise 2016 modernisiert. Tattersall Lorenz wird sie von den Niederlassungen Nürnberg und Frankfurt aus betreuen.