Tattersall Lorenz gründet Tochtergesellschaft Taylo

Die Tattersall Lorenz Immobilienverwaltung und -management GmbH erschließt nun auch die Assetklasse Wohnen. Das Unternehmen hat eine Tochtergesellschaft, die sich ausschließlich dem Property Management von Wohnimmobilien widmen wird, gegründet. Die Talyo Property Services GmbH wird zunächst von Susanne Tattersall als alleinige Geschäftsführerin geleitet und wird mit einem Property-Management-Mandat von rund 2.000 Wohneinheiten in Berlin starten.

.

Ziel ist es, den Verwaltungsbestand deutschlandweit bis zum Jahre 2025 auf rund 20.000 bis 25.000 Wohneinheiten zu erweitern. Hierzu werden neben klassischen auch Micro-Apartments in den Segmenten „Studentisches Wohnen“ und „Serviced Apartments“ gehören.



„Wohnimmobilien sind eine hochnachgefragte Asset-Klasse bei Immobilieninvestoren. Als erfolgreicher Commercial Property Manager ist Tattersall Lorenz immer wieder von Kunden auf die Übernahme von Mandaten im Wohnimmobilienbereich angesprochen worden. Dem tragen wir mit der Gründung von Talyo Rechnung und bieten nun auch für diesen Bereich die aus unserem Hause bekannten hochwertigen Property-Management-Leistungen an. Wir werden dabei von Anfang an einen starken Fokus auf die Themen Digitalisierung und Technologie sowie integrierte Servicelösungen für die uns anvertrauten Wohnimmobilien legen. Darüber hinaus werden wir ein verlässlicher Partner für ESG-konforme Wohninvestments sein und unsere Kunden mit entsprechender Fachkompetenz und Technologie betreuen. Wir sind überzeugt davon, dass wir mit Tattersall Lorenz und Talyo zusammen die Nachfragen unserer Kunden nunmehr für sämtliche Asset-Klassen erstklassig beantworten können“, so Susanne Tattersall, geschäftsführende Gesellschafterin von Talyo, zu den Hintergründen.