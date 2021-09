Tattersall Lorenz eröffnet Standort in Nürnberg

Die Tattersall Lorenz Immobilienverwaltung und -management GmbH hat eine Niederlassung in Nürnberg eröffnet. Gründe sind das stetig wachsende Auftragsvolumen und der Anspruch des Unternehmens, die betreuten Property-Management-Mandate mit Personal vor Ort zu betreuen.

.

Die Leitung des Nürnberger Büros in den Design Offices in der Bahnhofstraße 2 übernimmt Marcel Steffens, Head of Technical Property Management bei Tattersall Lorenz, der seit April 2019 im Unternehmen ist. In der Region betreut Tattersall Lorenz unter anderem für Union Investment den Siemens Campus Erlangen und für HanseMerkur Grundvermögen den Orange Campus Nürnberg.