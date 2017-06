Tattersall Lorenz eröffnet neuen Standort in Frankfurt

Die Tattersall Lorenz Immobilienverwaltung und -management GmbH hat zum 1. Juni 2017 ihre Niederlassung in Frankfurt am Main eröffnet. Nach der Zentrale in Berlin sowie Büros in Hamburg und Düsseldorf ist Frankfurt nun der vierte Standort des deutschlandweit tätigen Immobilienmanagers. Für Geschäftsführerin Susanne Tattersall ist der neue Standort, die logische Konsequenz, da das Unternehmen bereits seit einigen Jahren Objekte für mehrere Mandanten in Frankfurt und Umgebung betreut. „Mit der Eröffnung des Büros wollen wir unsere Geschäftstätigkeit im Frankfurter Raum ausbauen und nun auch für unsere Bestandskunden persönlich vor Ort erreichbar sein.“

