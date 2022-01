Tattersall Lorenz erhöht gemanagte Flächen um 20%

Tattersall Lorenz steigerte im Jahr 2021 das Volumen der von ihr betreuten Flächen um rund 20 Prozent auf nunmehr rund 5,2 Millionen Quadratmeter (12/2020: 4,4 Mio. Quadratmeter). Insgesamt war das Unternehmen deutschlandweit bei 558 Objekten (12/2020: 471) an 260 verschiedenen Standorten für das Property Management zuständig.

.

Die Mieteinnahmen der betreuten Liegenschaften mit rund 3.200 Einzelmietverträgen beliefen sich auf rund 450 Millionen Euro p. a. (2020: 292 Mio. Euro p. a.) und lagen damit rund 54 Prozent über dem Wert des Vorjahres. Von den gemanagten Flächen entfielen unter anderem rund 2,7 Millionen Quadratmeter auf Logistik- und Light-Industrial-Objekte (2020: 2,6 Mio. m²), etwa 635.000 m² auf Einzelhandels- und circa 1.700.000 m² auf Büroimmobilien (12/2020: 590.000 m² bzw. 1.000.000 m²).



Im zurückliegenden Jahr hat Tattersall Lorenz seine deutschlandweite Präsenz erfolgreich weiter ausgebaut und jeweils eine Niederlassung in Nürnberg und Leipzig eröffnet. Aktuell sind rund 170 Mitarbeiter*innen (12/2020: 152) in Niederlassungen in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, München, Nürnberg und Stuttgart für das Unternehmen tätig.



Zu den herausragenden Meilensteinen des vergangenen Jahres zählen laut des Immobiliendienstleisters unter anderem der Zugewinn renommierter Mandate der Unternehmen Hines, Union Investment Real Estate, Commerz Real und Tristan Capital. Zudem erfolgte die Gründung eines Unternehmensbeirats mit den Mitgliedern Heike Gündling, Norbert Rolf und Christian Schulz-Wulkow. Hiermit soll die Geschäftsführung insbesondere beim weiteren Ausbau der Digitalisierung und der ESG durch fundiertes Expertenwissen unterstützt werden.