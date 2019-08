Tattersall Lorenz erhält M7-Mandat für 47 Immobilien

Die Tattersall Lorenz Immobilienverwaltung und -management GmbH hat von M7 Real Estate ein weiteres Mandat für das Property Management von 47 Immobilien in sechs Bundesländern erhalten. Der Property Manager übernimmt die Betreuung der 585.000 m² ab dem 1. August 2019 von den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover und Stuttgart aus.





.

„Tattersall Lorenz betreut bereits seit zwei Jahren mehr als 100 Liegenschaften für uns. Daher ist uns die Entscheidung leichtgefallen, auch dieses Portfolio in die Hände eines Property Managers zu legen, der die Assetklasse und uns als Auftraggeber gut kennt und mit dem es bereits eingespielte Teams und effiziente Prozesse gibt“, erläutert Alyssa Huse, Geschäftsführerin von M7 Real Estate Germany.



„Wir freuen uns über die erweiterte Zusammenarbeit und das Vertrauen unserer langjährigen Mandantin M7. Die Erweiterung von Mandaten bestätigt und motiviert unsere kaufmännischen und technischen Property Manager und ist ein Zeugnis für die qualitätsvolle Arbeit unserer Mitarbeiter", so Susanne Tattersall, Geschäftsführende Gesellschafterin von Tattersall Lorenz.



Die Immobilien liegen in Nordrhein-Westfalen (13), Baden-Württemberg (13), Hessen (12), Niedersachsen (5), Bayern (3) und Sachsen (1) und werden von 229 Mietern genutzt. Die Hauptnutzung ist Light Industrial und Logistik. Insgesamt betreut der Property Manager nun 351 Liegenschaften mit 3,39 Mio. m² Fläche.