Tattersall Lorenz erhält PM-Mandat für 84.000-m²-Büroportfolio

Tattersall Lorenz übernimmt das technische und kaufmännische Property Management eines sieben Objekte umfassenden Büroimmobilien-Portfolios mit einer Gesamtfläche von rund 84.000 m². Zuständiger Asset Manager der Objekte ist Sonar Real Real Estate GmbH, für die der Property Manager bereits den historischen „Roxy Palast“ in Berlin betreut [wir berichteten].

.

Das neue Mandat umfasst eine weitere Immobilie in Berlin sowie weitere Objekte in Düsseldorf, Frankfurt, Köln (2), Hamburg und München. Alle Liegenschaften wurden zwischen 1962 und 2008 errichtet. Auftraggeber ist der Fonds „CCP 5 Office Selection“, der von Tristan Capital Partners LLP beraten wird.



In einem ersten Schritt hat Tattersall Lorenz mit der Siegburger Straße 229c zunächst die Betreuung eines der beiden Büroobjekte in Köln übernommen. Es hat eine Mietfläche von rund 7.500 m². Größter Nutzer hier ist die Omya GmbH. Am 1. Juli startet dann das Mandat für die circa 21.000 m² große Liegenschaft „Quatron“ in der Düsseldorfer Mercedesstraße 6-12 mit der Commerz Real als Hauptnutzer. Sowohl diese Immobilie als auch das Objekt in der Siegburger Straße 229c sind Teil des Selection-Portfolios, das Tristan im vergangenen Jahr von AEW erworben hatte [wir berichteten].



Die weiteren fünf Immobilien werden von Tattersall Lorenz als Property Manager im Oktober 2021 und ab Januar 2022 übernommen. Das Gesamtportfolio wird durch die Niederlassungen in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München betreut.



Susanne Tattersall, Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin von Tattersall Lorenz, freut sich über den Auftrag von Tristan Capital Partners. „Das spricht dafür, dass die Qualität unserer bisher geleisteten Arbeit auch über Deutschland hinaus wahrgenommen wird. Mit Sonar Real Estate als Asset Manager haben wir zugleich einen Partner an der Seite, mit dem wir bereits beim ´Roxy-Palast‘ in Berlin erfolgreich zusammenarbeiten“, erklärt Tattersall. „Gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtig, dass Immobilien aktiv betreut und nicht nur verwaltet werden. Dafür stehen auch wir“, bekräftigt Nick Puschkasch, Geschäftsführender Partner bei Sonar Real Estate.