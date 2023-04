Thorsten Bremer wird ab 15. April 2023 neuer Head of Property Management bei Tattersall Lorenz Immobilienmanagement GmbH. Der 58-Jährige wird in der neu geschaffenen Position gemeinsam mit Marian Ertl, Head of Technical Management, und Gudrun Stöhr, Head of Accounting; die Qualitätssicherung bei den bestehenden Mandaten verantworten und den weiteren Wachstumsprozess

[…]