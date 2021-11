Tattersall Lorenz bezieht Flächen im Campus Dampfbäckerei

Stetig wachsendes Auftragsvolumen und der Anspruch, Kunden mit Personal vor Ort zu betreuen forcierte die Expansion der Tattersall Lorenz Immobilienverwaltung und -management GmbH nach Nürnberg. Der Property Manager ist seit September in der Region vertreten und hatte hierfür Co-Working Flächen im Design Office angemietet [wir berichteten]. Diese werden im nächsten Jahr nun gegen neue Büros im Nürnberger Norden ausgetauscht.

.

„Von Beginn an war klar, dass wir spätestens zum Frühjahr 2022 Büroflächen mit ausreichend Platz für unsere neuen Kolleginnen und Kollegen benötigen, denn eine angenehme Arbeitsatmosphäre ist uns genauso wichtig, wie zufriedene Kunden.“ erklärt Marcel Steffens, Niederlassungsleiter in der Frankenmetropole.



Neuer Standort ist das Neubauprojekt Campus Dampfbäckerei im Nürnberger Norden. Lage, Flächengröße und Ausstattung der knapp 500 m² im Schleifweg 25 passen bestens zum Bedarf des Unternehmens, so dass nach kurzer Verhandlungszeit ein langfristiger Mietvertrag unterzeichnet werden konnte. In den kommenden Monaten wird der Vermieter der Immobilie, ein ortsansässiger Projektentwickler, die Flächen im Neubau-Erstbezug und nach Mieterwunsch umsetzen. Der Campus Dampfbäckerei ist nahezu komplett vermietet und bietet nur noch wenige Flächen zur Anmietung. Küspert & Küspert war vermittelnd tätig und hat die Anmietung beratend begleitet.