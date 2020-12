Tatjana Fiedler verstärkt Deutsche Investment Retail als Transaktionsmanagerin

Tatjana Fiedler

DIR Deutsche Investment Retail GmbH (DIR) verstärkt ihre Einzelhandelskompetenz mit Tatjana Fiedler. In der Position der Transaktionsmanagerin verstärkt sie ab sofort das Team beim Auf- und Ausbau eines bundesweiten Einzelhandelsportfolios mit Fokus auf lebensmittelgeankerte Nahversorgungs- und Fachmarktzentren, Lebensmittelvollsortimenter und Discounter.

Tatjana Fiedler (55) ist seit über 25 Jahren in der Immobilienbranche tätig und hat in dieser Zeit umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Asset Management, Property Management und Transaktionsmanagement für die Assetklassen Wohnen, Gewerbe und Einzelhandel erworben. Vor ihrem Wechsel zur DIR war sie zunächst als Property Managerin, später als Asset Managerin im Einzelhandelssegment Basic Retail bei der GRR Real Estate Management GmbH tätig.



Im Frühjahr 2020 wurde der offene Immobilien-Spezial-AIF „Deutsche Investment – Food Retail I“ aufgelegt, das erste Sondervermögen von Deutsche Investment in der Assetklasse Nahversorgung. Das geplante Investitionsvolumen von 300 Mio. Euro fließt bundesweit in nachhaltige und zukunftsfähige Nahversorgungsstandorte.