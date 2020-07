Tatar Holding kauft Geschäftshaus in Ingolstädter 1A-Lage

Die Tatar Holding, ein mittelständischer Bestandshalter aus Paderborn, hat ein Geschäftshaus in der 1A-Lage von Ingolstadt gekauft. Bisheriger Eigentümer des Objekts in der Ludwigstraße 12 war ein institutioneller Investor. Über das Transaktionsvolumen vereinbarten die beteiligten Parteien Stillschweigen. Das Geschäftshaus verfügt über rund 2.400 m² auf fünf Ebenen und wird in den oberen beiden Etagen von zwei Praxen genutzt. Die mehr als 1.500 m² im Unter-, Erd- und erstem Obergeschoss waren bis vor kurzem von Esprit genutzt. Hier steht noch kein Nachnutzer fest. JLL hat den Verkäufer beraten und die Transaktion vermittelt.

