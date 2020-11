Die Leoka GmbH hat im vergangenen Monat ihren ersten Store in München eröffnet: In der Einkaufspassage Kaufingertor mietete das Unternehmen rund 140 m² Einzelhandelsfläche über die Retail-Berater von BNP Paribas Real Estate. Vorheriger Mieter der Shopfläche in der Kaufingerstraße 9 war Schuhbecks Gewürze.…

[…]