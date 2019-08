TAS plant 240 Wohnungen an der Kieler Hörn

Bereits in diesem Jahr wird die Hamburger TAS-Unternehmensgruppe mit dem Bau von 240 Wohnungen an der Hörn in Kiel beginnen. Das Gutachterverfahren für zwei der drei Baufelder hat die Gruppe abgeschlossen. Unter dem Namen „LUV Kiel - Ankern am Bug der Hörn“ plant die das Unternehmen hochwertige Wohnungen und Studentenappartements sowie Flächen für Gastronomie und Gewerbe.

.