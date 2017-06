Die Tara Palettenhandel und Reparaturdienst GmbH hat in Schifferstadt im Industriegebiet Nord eine ca. 4.000 m² große Logistikfläche gemietet. Der Mietvertrag beginnt am 01.07.2017. Tara verlagert den bestehenden Standort in Baden-Württemberg von Heidelberg nach Schifferstadt. Vermieter ist die Firma RMKD Immobilien GmbH. Engel & Völkers Commercial Rhein-Neckar war beratend und vermittelnd tätig.

