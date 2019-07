Die TankMatch Rail Hamburg GmbH ist neuer Büromieter im OttensenOpen in der Barnerstraße 14 a-d. Auf Vermittlung von Angermann hat das Logistikunternehmen ca. 490 m² in dem Büroneubau in Hamburg-Ottensen angemietet. Der Einzug soll im Oktober 2019 erfolgen. Vermieter ist die Behrendt Immobilien Verwaltung GmbH & Co. KG.

