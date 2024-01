Tanja Gröger neu im Vorstand der Bahnhofplatzgesellschaften

Seit 1. Januar 2024 ist Tanja Gröger neues Vorstandsmitglied der Bahnhofplatzgesellschaften. Gemeinsam mit Christian Sailer verantwortet sie unter anderem Leuchtturmprojekte wie das Schlossgartenquartier in der Stuttgarter Innenstadt.

Die Immobilienexpertin war bereits zwischen 2008 und 2020 in verschiedenen Bereichen der LBBW Immobilien-Gruppe an den Standorten München und Frankfurt tätig. Unter anderem verantwortete sie maßgeblich die Quartiersentwicklung Hofstatt in München. Als Senior Asset Managerin war sie zudem für die Neupositionierung, die Vermietung sowie die bundesweiten An- und Verkäufe von Gewerbeimmobilien zuständig.



Nach ihrer Zeit bei der LBBW Immobilien Gruppe wechselte sie zunächst zu der weltweit investierten Invesco Real Estate, war dort als Director Asset Management verantwortlich für Projektentwicklungen in Deutschland, den Niederlanden und Österreich. Zuletzt war Sie bei der Quest Development GmbH Niederlassungsleiterin für den Standort Frankfurt, von wo sie nun zur LBBW Immobilien-Gruppe zurückkehrt.