Tamax startet Vertrieb im Havelland

Für die Gartensiedlung Schönwalde, eines der größten Bauvorhaben im Landkreis Havelland, ist jetzt der Startschuss für den Vertrieb gefallen. Auf einem sieben Hektar großen Grundstück zwischen Bötzower Landstraße und Alter Gartenstraße in Schönwalde-Glien errichtet die Tamax gegenwärtig 73 schlüsselfertige Wohngebäude.

.

Die zweigeschossigen Gebäude mit Dachspitz werden in drei unterschiedlichen Typen („Fritz“, „Lotte“ und „Käthe“) angeboten. Mit Wohnflächen pro Haus zwischen 150 und 165 m² richten sich die insgesamt 146 Fünf-Zimmer-Wohnungen besonders an Familien mit Kindern. Die ersten Bewohner können ab Mitte 2024 ihr neues Zuhause beziehen.



„Im Großraum Berlin sind viele junge Paare mit ihrem Nachwuchs auf der Suche nach einem ruhig gelegenen, naturnahen Heim mit viel Platz zum Wohnen, Erholen, Spielen und Arbeiten“, sagt Kai-Uwe Tank, geschäftsführender Gesellschafter der Tamax Gruppe. „Deshalb haben wir uns bei der Projektentwicklung in Schönwalde-Glien bewusst am Prinzip der Gartenstadt aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts orientiert, das dank einer durchdachten Planung die Vorzüge des Stadt- und des Landlebens miteinander kombiniert.“



Die durchgrünte Gartensiedlung mit einer Bruttogeschossfläche von 33.000 m² liegt unweit des historischen Dorfangers der familienfreundlichen und gut situierten Berliner Umlandgemeinde nordwestlich der Hauptstadt. Der umwelt- und kinderfreundliche Ansatz kommt in den Plänen zur Errichtung eines Spielplatzes inmitten der Gartensiedlung gleichermaßen zum Ausdruck wie in der vorgesehenen Pflanzung von 500 Bäumen, was der ökologischen Vielfalt und der Aufenthaltsqualität sowohl im Quartier als auch in der Gemeinde insgesamt zugutekommen wird. „Wir haben Großes vor und fangen bei den Kleinsten an“, erläutert Kai-Uwe Tank. „So haben wir vor Baubeginn Brutvögel, Eidechsen, Kröten und Ameisen umgesiedelt. Beispielsweise wurde von Mitte April bis Ende Oktober 2021 für insgesamt 471 Zauneidechsen in Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde ein neuer Lebensraum in einem nur 20 Minuten entfernten Biotop geschaffen.“



Die Gebäude werden nach dem Energieeffizienzstandard KfW 55 EE errichtet. Die Energieversorgung erfolgt ohne fossile Energieträger, stattdessen klimafreundlich über Luft-Wasser-Wärmepumpen. Sämtliche Häuser verfügen über eine hochwertige Ausstattung. Dazu zählen zum Beispiel Parkett mit Fußbodenheizung, ebenso wie elegant gespachtelte Wände oder Markensanitärobjekte und -armaturen in den Bädern. Pro Gebäude werden zwei Pkw-Stellplätze angeboten, Leerrohre für die einfache und kostengünstige Installation von Ladepunkten für E-Fahrzeuge sind vorgesehen.



Nachdem im Oktober 2022 der erste Spatenstich auf dem sieben Hektar großen Areal, das sich seit 2013 im Besitz der Tamax-Gruppe befindet, erfolgt war, sind nunmehr die ersten Häuser im Rohbau fertiggestellt. Derzeit finden unter anderem Trockenbau- und Fassadenarbeiten statt, werden Fenster eingebaut und die Dächer gedeckt. Das familiengeführte Unternehmen entwickelt das Gelände in fünf Bauabschnitten. Mit der Gesamtfertigstellung der Wohnsiedlung ist nach aktuellem Planungsstand im Jahr 2025 zu rechnen.



Neben den schlüsselfertigen Landhäusern, von denen aktuell 24 Einheiten zu einem Preis von circa 3.350 Euro/m² beziehungsweise einer monatlichen Nettokaltmiete von circa 12,50 Euro/m² jeweils pro Haus zur Verfügung stehen, befinden sich auf dem Gelände außerdem weitere bauträgerfreie Grundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser mit Grundstücksflächen ab 700 m² und Bruttogeschossflächen von bis zu 450 m² im Vertrieb. Nach einem erfolgreichen Vertriebsstart sind jetzt noch 19 Einheiten verfügbar.