Tamax finalisiert vier ostdeutsche Akquisitionen in drei Monaten

Der Bauland- und Projektentwickler Tamax hat in den vergangenen drei Monaten vier Transaktionen eingetütet und baut damit insbesondere sein Engagement in der Uckermark aus.

Gewerbeimmobilie in Chemnitz

Im sächsischen Chemnitz hat der Projektentwickler eine Gewerbeimmobilie in der Nähe vom Schlosschemnitz, zwischen Brühl Boulevard und der Einkaufspassage Sachsenallee in Chemnitz übernommen. Bei dem 1.000 m² großen Objekt handelt es sich um ein ehemaliges, historisches Klinker Fabrikationsgebäude aus dem Jahr 1899 mit Loft ähnlichen Flächen. Tamax plant das Gebäude mittelfristig zu sanieren, die Mieterstruktur auszubauen und langfristig im Bestand zu halten.



Bürogebäude in Schwedt/Oder

In Schwedt/Oder hat das Unternehmen zudem eine Gewerbeimmobilie mit einer Grundstücksgröße von 14.000 m² akquiriert. Nutzer der voll vermieteten 2.700 m² großen Fläche ist eine Außenstelle des Bundeszentralamts für Steuern, die diese von dem Mieter, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, zur Verfügung gestellt bekommt. Eine Erweiterung der Fläche wird aktuell geprüft. Der Projektentwickler erwarb die Immobilie von einem lokalen Immobilienunternehmen, bei deren Verkauf die Essener Firma RalphHagedorn GmbH & Co. KG. vermittelnd tätig war. Mit dem Deal baut Tamax sein Engagement und Bestandsportfolio in der Uckermark weiter aus. Kurz vorher hatte der Projektentwickler bereits einen Gewerbehof im 40 Kilometer entfernten Prenzlau erworben.



Gewerbehof in Prenzlau

Der Gewerbehof ist rund 19.000 m² groß und befand sich bislang im Besitzt einer Privatperson aus Prenzlau. „Wir glauben an Prenzlau und die Uckermark als Wirtschaftsraum und wollen den dort ansässigen Unternehmen langfristige Strukturen für ein Wachstum bieten“, so Regionalleiter Maximilian Sepp. Vermittelnd tätig war das Prenzlauer Maklerunternehmen Freitag Immobilien OHG.



Ärztehaus in Brandenburg

Im brandenburgischen Eberswalde hat der Projektentwickler ein vollvermietetes Ärztehaus in der Eisenbahnstraße von einer Immobiliengesellschaft aus Dresden übernommen. Das 600 m² große Objekt ist laut Tamax ein wichtiger Bestandteil der medizinischen Versorgung der Kreisstadt und soll in Zukunft erweitert werden. Vermittelnd tätig war die Wertstein Immobiliengesellschaft mbH.