Talyo verdoppelt Zahl gemanagter Wohneinheiten

Talyo Property Services ist es 2022 gelungen, die Anzahl der gemanagten Wohneinheiten in Deutschland mit rund 12.000 mehr als zu verdoppeln (Ende 2021: ca. 5.400). Dies teilte der PM-Dienstleister heute mit. Von den 12.000 Einheiten entfallen etwa 7.800 auf Wohnungen (Ende 2021: 3.800) und 4.200 (Ende 2021: 1.600) auf Micro-Units.

Die Einheiten befinden sich deutschlandweit an 35 Standorten, darunter Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Leipzig, Mainz, München und Wiesbaden. Zu den größten Neuzugängen im Jahr 2022 gehörte das Property Management-Mandat für das gesamte „Urban Base“-Portfolio von Union Investment [wir berichteten]. Die WG-Zimmer beziehungsweise Micro Living Apartments richten sich an Studierende und Personen im Praktikum, Berufstätige, Pendler, aber auch an Menschen im Ruhestand. Sie befinden sich in Berlin, Dresden, Düsseldorf, Hamburg und Wiesbaden. Ein weiteres Highlight war die die Beauftragung für ein Portfolio in Berlin mit mehr als 1.000 Wohneinheiten [wir berichteten]. Neben dem Property Management bietet Talyo mit einem deutschlandweiten Vermietungsteam von acht Personen auch Dienstleistungen vom Branding über Erstvermietung, Folgevermietung und Einzugsmanagement an. Hierbei zählte die die Erhöhung der Vermietungsquote des Portfolios „MikroQuartier I“ von circa 73 % bei Übernahme auf über 90 Prozent zu einem Meilenstein des vergangenen Jahres [wir berichteten].



„Im Zuge unserer deutschlandweit gestiegenen Anzahl von Mandaten haben wir unsere Belegschaft im Jahresverlauf von 60 auf 73 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhöht. Außerdem haben wir die Niederlassungen in Nürnberg und Leipzig erweitert, um unseren Beschäftigten auch weiterhin optimale Arbeitsbedingungen zu bieten. Für 2023 rechne ich mit einer Fortsetzung der bestehenden Dynamik, da sich bereits jetzt neue Mandate in der Pipeline befinden", so Martin Henke, Geschäftsführer von Talyo.



Weiterhin wurde in den zurückliegenden zwölf Monate die Palette an digitalen Dienstleistungen für Mieter, Vermieter, Verwalter und Auftraggeber durch Implementierung individueller Apps ausgedehnt. Sie ermöglichen es beispielsweise Mietern Besichtigungstermine zu vereinbaren oder Schadensmeldungen zu übermitteln. Vermieter können unter anderem Anfragen kanalisieren und Hausverwaltungen externe Dienstleister einbinden. Für Auftraggeber besteht neben weiteren Anwendungen die Chance, Instandhaltung- und Instandsetzungsmaßnahmen zu koordinieren und entsprechende Budgets digital zu managen.



Talyo plant seinen Verwaltungsbestand deutschlandweit bis zum Jahre 2025 auf rund 25.000 Wohneinheiten zu erweitern. Hierzu werden neben klassischen Mietwohnungen auch Apartments in den Segmenten „Studentisches Wohnen“ und „Serviced Apartments“ gehören.