Talyo übernimmt PM-Mandat der HanseMerkur

Talyo hat vom Mutterunternehmen das Property Management für sieben Wohnimmobilien von drei Sondervermögen der HanseMerkur Grundvermögen erhalten.

.

Die Objekte befinden sich in Bad Homburg, Frankfurt, Freiburg im Breisgau und Offenbach. Sie umfassen zusammen eine Mietfläche von rund 25.800 m².



Am 1. Oktober startet das Mandat für die Hahnstraße in Frankfurt, im weiteren Verlauf soll ein Objekt in der Breisacher Straße in Freiburg im Breisgau folgen.



Die Betreuung der Objekte in der Offenbacher Hafenallee und im Kranweg hat bereits begonnen. Das Gleiche gilt für die Liegenschaften in der Kalbacher Straße und Im Atzelnest in Bad Homburg sowie der Lehener Straße und dem Zehntsteinweg in Freiburg im Breisgau.



Bei den Immobilien in Offenbach, Bad Homburg und der Breisacher Straße in Freiburg im Breisgau handelt es sich um klassische Mehrfamilienhäuser. In den Liegenschaften in Frankfurt sowie der Lehener Straße und Zehntsteinweg in Freiburg im Breisgau befinden sich ausschließlich Microliving Apartments. Das andere Gebäude in der Breisacher Straße ist ein Single-Tenant-Objekt.



„Wir freuen uns, für die HanseMerkur Grundvermögen AG ein so breit gefächertes Portfolio betreuen zu dürfen. Als ausschließlich auf Wohnimmobilien spezialisierter Property Manager beherrschen wir die Klaviatur der einzelnen Wohnklassen und werden unser Kompetenz und Erfahrung bei der Betreuung der Objekte zum Nutzen unseres Kunden und der Bewohner ausspielen“, kommentiert Martin Henke, Geschäftsführer von Talyo.



Talyo wird das Portfolio von seinen Büros in Berlin, Frankfurt und Stuttgart aus betreuen. Talyo plant seinen Bestand deutschlandweit gemanagter Immobilien bis zum Jahre 2025 auf rund 20.000 bis 25.000 Wohneinheiten zu erweitern. Hierzu werden neben klassischen Mietwohnungen auch Apartments in den Segmenten Studentisches Wohnen und Serviced Apartments gehören.