Talyo managt „Grand Central Mainz“ für Domicil und PFA

Die Tattersall Lorenz-Tochter Talyo Property Services [Tattersall Lorenz gründet Tochtergesellschaft Taylo] sichert sich nach dem Großauftrag durch die HanseMerkur [wir berichteten] das nächste Mandat. Der Property Manager betreut ab sofort im Auftrag der dänischen Pensionskasse PFA und der Domicil Real Estate AG ein Wohn- und Geschäftshaus in Mainz.

.