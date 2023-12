Tally Weijl zieht innerhalb der Kölner Innenstadt um. Unter der Adresse Hohe Straße 92 mietet das Unternehmen rund 300 m² Verkaufs- und Nebenfläche. Den Standort in der Einkaufsmeile, den zuvor das Modelabel Camp David gemietet hatte, will Tally Weijl am 14. Februar 2024 eröffnen. JLL hat den Mieter beraten und

[…]