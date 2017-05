Talanx vermietet 1.100 m² in Leipzig

Schrödterhaus

Die Talanx Immobilien Management GmbH hat insgesamt 1.100 m² in Leipzig vermietet.

.

Neuer Mieter im Schrödterhaus

Die Enghouse AG erweitert ihren Leipziger Standort. Die Tochtergesellschaft des kanadischen Software-und Dienstleistungsunternehmens Enghouse Systems Limited bezieht im Schrödterhaus in der Leipziger Innenstadt auf über 600 m² ihre neuen Büroräume. Der architektonisch außergewöhnliche Gründerzeitaltbau am Neumarkt 29-33, verbunden mit einem modernen Neubau, bietet neben modernen Büroräumen auch ausgefallene Veranstaltungsräume und eine Konferenzlounge im Dachgeschoss.



Spoorth GmbH zieht in die Eisenbahnstraße

Die Spoorth GmbH zieht zum zweiten Quartal 2017 auf ca. 500 m², verteilt auf zwei Ebenen, in das markante Eckgebäude, das zu Anfang der Eisenbahnstraße/Ecke Rosa-Luxemburg-Straße und somit sehr zentral zur Innenstadt und an Anschlüssen des ÖPNV liegt. Spoorth ist ein neues Konzept, das zwei Bereiche miteinander verbindet: Sport und Orthopädie. In Leipzig fügt sich das Konzept von Spoorth optimal in die bestehende Mieterstruktur des Objekts. In der ebenfalls hier ansässigen MediPlus Praxisklinik befinden sich Chirurgen, Unfallchirurgen, Notfallmediziner, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und ein Gesundheitssportverein.



Eigentümerin der beiden Immobilien ist eine Gesellschaft der Talanx AG, sie wird vertreten und beraten durch die Talanx Immobilien Management GmbH.