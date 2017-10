Talanx Immobilien vermietet knapp 1.000 m² an die DI Deutschland Immobilien

Georgstraße 44

Die Deutschland Immobilien AG hat knapp 1.000 m² Bürofläche in Hannover angemietet. Neuer Standort wird das Gründerzeithaus in der Georgstraße 44, das 1906 errichtet, 1949 aufgestockt sowie 1998 und jüngst in diesem Jahr in den oberen Etagen auf den neusten, modernen Standard gebracht wurde. Hinter einer traditionsreichen, denkmalgeschützten Fassade sind dadurch hochmoderne Büroflächen entstanden. Die 1a-Ladenflächen sind seit langer Zeit an exklusive Filialisten vermietet, die sich gut in den Händlermix der belebten Einkaufsmeile einfügen. Eigentümerin der Immobilie ist eine Gesellschaft der Talanx AG, sie wird vertreten und beraten durch die Talanx Immobilien Management GmbH.

