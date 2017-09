Talanx Immobilien meldet Vollvermietung des Central Towers in München

Central Tower

Die AnalyticaA Performance Marketing GmbH hat sich die letzte freie Turmetage in dem bekannten Central Tower an der Donnersberger Brücke gesichert und ergänzt den vielfältigen Mietermix im Objekt mit Dienstleistungen für performanceorientiertes Online Marketing von Marken im Online-Handel. Neben dem neuen Sitz in der Landsberger Straße 110 unterhält das Unternehmen ein weiteres Headquarters in München sowie eine Niederlassung in Berlin.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. von Poll Immobilien GmbH Talanx Immobilien München

Der Central Tower verfügt über 22 Etagen im 85m hohen Tower und 6 Etagen im Plaza und wurde 2000-2003 nach Plänen des Münchner Architekten Heinz Musil errichtet. Das Gebäude hat die LEED Zertifizierung in Gold erhalten. Die Gesamtmietfläche beträgt ca. 23.250 m².



Begleitet wurde der Vertragsabschluss für den Eigentümer durch das Münchener Maklerunternehmen von Poll Immobilien GmbH. Eigentümerin der Immobilie ist eine Gesellschaft der Talanx AG, sie wird vertreten und beraten durch die Talanx Immobilien Management GmbH.