Tal Group erwirbt zwei Zinshäuser in Wien

Die Tal Group hat im Wiener Bezirk Favoriten im ersten Quartal zwei Zinshäuser erworben. Akquiriert wurden ein Zinshaus in der Buchengasse von VRG Immobilien mit rund 1.300 m² Bestandsfläche und rund 540 m² Dachgeschoß-Potential und weiters ein Eckzinshaus in der Schröttergasse von Velum mit rund 900 m² Nutzfläche und einem unausgebauten Rohdachboden. Beide Objekte verfügen über das Dachgeschoß hinaus durch Leerstände und Befristungen in den Bestandsflächen über ein hohes Entwicklungspotential. Otto Immobilien war bei beiden Ankäufen beratend tätig.

