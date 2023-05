TAG stellt sich auf Gewinnrückgang ein

TAG Immobilien profitierte im ersten Quartal 2023 weiter von steigenden Mieteinnahmen. Der operative Gewinn (FFO 1) fiel im Jahresvergleich aber um elf Prozent auf 42,6 Millionen Euro. Dies teilte das Unternehmen heute mit. Darüber hinaus wird Rolf Elgeti sein Aufsichtsrat-Mandat abgegeben.

Der FFO I in Höhe von 42,6 Mio. Euro für das erste Quartal 2023 setzt sich zusammen aus 42,9 Mio. Euro aus dem deutschen Vermietungsgeschäft und -0,3 Mio. Euro aus dem polnischen Vermietungsgeschäft, das sich noch im Aufbau befindet. Zu diesem Ergebnis hat insbesondere ein starkes like-for-like Mietwachstum im deutschen Portfolio von 2,8% p.a. (1,6% p.a. ohne Effekte aus dem Leerstandsabbau) beigetragen. Der Leerstand in den Wohneinheiten des Konzerns in Deutschland hat sich von 4,5% zu Beginn des Jahres auf 4,7% im März 2023 (gegenüber 5,7 % im März 2022) analog zu den Vorjahren im ersten Quartal saisonal bedingt leicht erhöht. Aufgrund nun höherer Finanzierungskosten in Höhe von 15,3 Mio. Euro im Q1 2023 (zahlungswirksames Nettofinanzergebnis, um Einmaleffekte bereinigt) nach 10,0 Mio. Euro im Q1 2022 und 12,3 Mio. Euro im Vorquartal, verringerte sich der FFO I trotz eines stabilen bereinigten EBITDA aus dem Vermietungsgeschäft von 59,0 Mio. Euro (Q1 2022: 58,9 Mio.; Q4 2022: 55,8 Mio.) auf 42,6 Mio. Euro bzw. 11% im Jahresvergleich.



Das Konzernergebnis stieg im Q1 2023 auf 33,1 Mio. nach 31,2 Mio. Euro im Q1 2022. Im ersten Quartal 2023 wurde keine Bewertung des Portfolios durchgeführt. Die nächste Bewertung ist, wie in den Vorjahren, für den 30. Juni 2023 geplant. Die Prognosen für das Gesamtjahr 2023, einschließlich der FFO I- und FFO II-Prognosen, bleiben unverändert.



Verkäufe in Deutschland

Von Januar bis März 2023 wurden mehrere Verträge über den Verkauf von insgesamt 1.638 Wohnungen beurkundet. Der kumulierte Verkaufspreis beläuft sich auf 163,2 Mio. Euro und der erwartete Nettoliquiditätszufluss, nach Rückzahlung der mit den Verkäufen verbundenen Finanzschulden, auf 129,3 Mio. Euro. Die Verkäufe wurden mit einem Buchverlust von insgesamt 4,3 Mio. Euro durchgeführt und werden voraussichtlich im zweiten und dritten Quartal 2023 vollzogen.



In Bezug auf einen in diesen 1.638 Wohnungen enthaltenen Verkauf von ca. 1.350 Wohnungen mit einem Nettoliquiditätszufluss von rund 90,0 Mio. Euro ist die Finanzierung des Käufers noch nicht gesichert. Bestandteil dieser Transaktion ist auch ein Ankauf von ca. 650 Wohnungen durch die TAG von diesem Käufer zu einem Kaufpreis von rund 45,0 Mio. Euro, der jedoch nur erfolgt, wenn der Verkauf der ca. 1.350 Wohnungen vollzogen wird. Saldiert ergibt sich somit ein Nettoliquiditätszufluss aus den unterzeichneten Verkäufen von 1.638 Wohnungen und dem Erwerb von ca. 650 Wohnungen (was einem Nettoverkaufsvolumen von ca. 1.000 Wohnungen entspricht) in Höhe von ca. 84,3 Mio. Euro.



Nach dem Bilanzstichtag wurden im April und Anfang Mai 2023 ein Gewerbeobjekt sowie weitere ca. 200 Wohnungen zu einem Gesamtkaufpreis von 49,4 Mio. Euro veräußert. Hieraus wird ein zusätzlicher Nettoliquiditätszufluss von rund 46,1 Mio. Euro und ein Buchgewinn von ca. 9,3 Mio. Euro erwartet, da ein Teil der Gewerbeimmobilie zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet wurde.



„Unsere starke operative Performance zu Beginn des Jahres 2023 bestärkt uns darin, unseren fokussierten Ansatz zum Leerstandsabbau und zur nachhaltigen Mietsteigerung in unserem deutschen Portfolio weiter zu verfolgen. In unserem polnischen Geschäft kristallisieren sich durch den Anstieg des Verkaufsvolumens einerseits und das starke Wachstum des Mietniveaus andererseits bedeutende Liquiditätszuflüsse heraus. Trotz des herausfordernden makroökonomischen Umfelds, mit dem wir uns auch zu Beginn des Jahres 2023 konfrontiert sehen, sind wir weiterhin gut aufgestellt, um den Bedürfnissen unserer Mieter gerecht zu werden und attraktive Wohnungen zu angemessenen Preisen anzubieten. Die Kombination unseres deutschen und polnischen Geschäfts ermöglicht es uns, stabile Cashflows aus unserem deutschen Portfolio zu generieren und gleichzeitig renditestarke neue Wohnungen in Polen zu entwickeln, sowohl zum Verkauf als auch zur Vermietung. Diese Kombination ist ein wesentlicher Faktor für unsere Fähigkeit, das gestiegene Zinsumfeld und die Volatilität im Immobiliensektor erfolgreich zu meistern.“, kommentiert Claudia Hoyer, COO der TAG.



Alle Refinanzierungen gesichert

Für das Geschäftsjahr 2023 können alle anstehenden Fälligkeiten aus den vorhandenen liquiden Mitteln und den bestehenden Kreditlinien getilgt werden. Der Verschuldungsgrad Loan to Value (LTV) der TAG liegt zum 31. März 2023 bei 46,4 % und damit leicht unter dem Niveau vom Dezember 2022 von 46,7 %. Gleichzeitig bieten die wichtigsten Financial Covenants nach wie vor einen großen Spielraum. Andere Finanzierungskennzahlen wie der Zinsdeckungsgrad (ICR) oder das Verhältnis Nettofinanzverschuldung/ EBITDA bereinigt liegen bei starken 6,7x und 10,9x (4,9x und 13,7x ohne das polnische Verkaufsgeschäft).



„Wir sind in der Lage, mit einer deutlich stabilisierten und risikoärmeren Kapitalstruktur in das Geschäftsjahr 2023 zu starten. Die weitere Rückzahlung der Brückenfinanzierung für die ROBYG-Akquisition in Höhe von 250 Mio. Euro wird aus den erwarteten Nettoliquiditätszuflüssen aus Immobilienverkäufen in Deutschland und neuen grundbuchlich besicherten Bankkrediten erfolgen, an denen wir derzeit arbeiten. Unser Ziel ist es, den gesamten Betrag im dritten Quartal 2023 zurückzuzahlen. Danach haben wir die TAG für die nächsten Jahre unabhängig von Kapitalmarktfinanzierungen positioniert, was in diesem schwierigen Finanzierungsumfeld ein klarer Vorteil ist.“, so Martin Thiel, CFO der TAG.



Aufsichtsratschef Elgeti geht

Aufsichtsratschef Rolf Elgeti wird auf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung am 16. Mai 2023 sein Mandat aus persönlichen Gründen nicht fortführen, und sich dementsprechend nicht zur Wiederwahl stellen. Die übrigen Kandidaten stehen laut TAG unverändert zur Wahl. Der Aufsichtsrat geht in seiner derzeitigen Zusammensetzung davon aus, dass Olaf Borkers im Fall seiner Wahl für den Aufsichtsratsvorsitz bis zur satzungsgemäßen Vervollständigung des Gremiums kandidieren wird. Die Nachfolger-Suche für Elgeti ist bereits angelaufen.