TAG steigert FFO auf 45,6 Mio

Die TAG Immobilien AG steigerte ihr FFO I im Q1 2021 auf 45,6 Mio. bzw. auf 0,31 Euro je Aktie (+8,6% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum). Zu diesem deutlichen Anstieg trugen insbesondere ein um 2,1 Mio. Euro erhöhtes operatives Ergebnis (bereinigtes EBITDA) und geringere Ertragsteuern bei. Insgesamt erzielte die TAG in den ersten drei Monaten ein Konzernergebnis von 34,5 Mio. nach 32,1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.

Die Netto-Ist-Miete („Kaltmiete“) des Konzerns konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,4% gesteigert werden. Auf like-for-like-Basis betrug das Mietwachstum in den TAG-Wohneinheiten unverändert zum Geschäftsjahr 2020 1,4% p.a. Inklusive der Effekte aus Leerstandsveränderungen belief sich das gesamte Mietwachstum auf 1,2% nach 1,5% p.a. im Geschäftsjahr 2020. Im ersten Quartal 2021 war dabei, analog zur Entwicklung im Vergleichszeitraum des Vorjahres, ein Anstieg des Leerstandes in den Wohneinheiten von 5,3% zu Jahresbeginn auf 5,9% zum 31. März 2021 zu verzeichnen.



Auch in Polen war der Geschäftsverlauf positiv: Im ersten Quartal 2021 konnte die vertraglich gesicherte Pipeline zum Bau von Wohnungen um rund 300 Wohnungen erweitert werden und umfasst damit zum Stichtag über 9.000 Einheiten. Von dieser Gesamtzahl sind ca. 5.900 Wohnungen zur Vermietung und ca. 3.100 Wohnungen zum Verkauf vorgesehen. Die Umsätze aus Immobilienverkäufen beliefen sich in Polen im ersten Quartal 2021 auf 19,2 Mio. nach 11,4 Mio. Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres.



Zu Beginn des Geschäftsjahres 2021 konnte die Finanzierungsstruktur der TAG weiter optimiert werden. Im März wurde ein neues Schuldscheindarlehen über 100,0 Mio. Euro mit einer Laufzeit von zwei Jahren bei einer festen Verzinsung von 0,1% p.a. begeben. Hierdurch und durch weitere Refinanzierungen verringerte sich der durchschnittliche Zinssatz der gesamten Finanzverbindlichkeiten auf 1,4% nach 1,5% zum 31. Dezember 2020. Der Verschuldungsgrad Loan-to-Value (LTV) sank zum 31. März 2021 auf 44,8% nach 45,1% zum Ende des Geschäftsjahres 2020. Als Folge der auch in Zeiten der Pandemie äußerst stabilen wirtschaftlichen Entwicklung erhöhte die Rating Agentur Moody's ihren Ausblick für das bestehende Baa3-Investment Grade Rating der TAG im April 2021 von „stabil“ auf „positiv“.



„Durch die sehr positive wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre und auf Basis unserer schon aktuell guten Gebäudequalität sehen wir uns für zukünftige Investitionen in den Klimaschutz gut aufgestellt. Weitere Einzelheiten dazu werden wir in den nächsten Monaten sorgfältig erarbeiten. Klar ist jedoch schon heute, dass wir durch unsere Investitionen in Neubauprojekte in Polen, die im Zeitraum 2020-2025 mehr als 1 Mrd. Euro umfassen werden, umfangreich in klimaeffiziente Gebäude investieren", kommentiert CFO Martin Thiel das Ergebnis.