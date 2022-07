TAG schließt Kapitalerhöhung ab

Die TAG Immobilien AG hat ihre am 8. Juli 2022 beschlossene Kapitalerhöhung [wir berichteten] erfolgreich abgeschlossen. Der Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich auf ca. 202 Mio. Euro, Der Nettoerlös wird für die teilweise Rückzahlung der Brückenfinanzierung für die Akquisition des polnischen Wohnentwicklers Robyg verwendet [wir berichteten].

.

Im Nachgang zur vorhergehenden Veröffentlichung am heutigen Tag bestätigt TAG, dass die verbleibenden, 681.415 nicht bezogenen neuen Aktien erfolgreich am Markt verwertet wurden.



Nach der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, welche voraussichtlich am 27. Juli 2022 erfolgen wird, wird das Grundkapital der Gesellschaft 175.489.025 Euro betragen, eingeteilt in 175.489.025 Aktien. Der Beginn des Handels der neuen Aktien durch die Aufnahme in die bestehende Notierung der Gesellschaft im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie dem Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungspflichten (Prime Standard) wird voraussichtlich am 28. Juli 2022 erfolgen.



Die Kapitalerhöhung wurde von BofA Securities, Credit Suisse, Deutsche Bank und Société Générale unterstützt, die als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners agierten. VictoriaPartners hat die Gesellschaft als Financial Advisor bei dieser Transaktion beraten.