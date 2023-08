Trotz gestiegener operativer Ergebnisse in der Vermietung und im Verkauf rutschte TAG Immobilien im ersten Halbjahr in die roten Zahlen. Das Konzernergebnis beläuft sich auf -304,7 Mio. Euro (H1 2022: 301,8 Mio. Euro) realisiert. Das Unternehmen hält an seiner Prognose fest.

