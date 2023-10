Die von der TAG Immobilien AG zum Erwerb aller Anteile an der Robyg S.A. aufgenommene Brückenfinanzierung wurde vorzeitig im Oktober 2023 getilgt. Die Finanzierung wurde von vier Investmentbanken im März 2022 gewährt und war zwischenzeitlich in Höhe von 650 Mio. Euro in Anspruch genommen. Die vertragliche Laufzeit endete spätestens im

[…]