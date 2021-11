TAG Immobilien steigert FFO um 5 % auf 137,5 Mio. Euro

Die TAG Immobilien AG konnte die Netto-Ist-Miete („Kaltmiete“) in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 um 4,0 % auf 249,3 Mio. Euro steigern. Im dritten Quartal 2021 lag sie bei 83,2 Mio. Euro.

.

Auf Basis des vergleichbaren Portfolios (like-for-like) belief sich das Mietwachstum der letzten zwölf Monate, inklusive der Effekte aus Leerstandsveränderungen, zum 30. September 2021 auf 1,7 % (1,6 % zum 30. Juni 2021). Der Leerstand in den Wohneinheiten des Konzerns betrug im September 5,7 % und entwickelte sich in den letzten Quartalen rückläufig nach 5,9 % im März und 5,8 % zum Halbjahr 2021. Im Oktober 2021 betrug die Leerstandsquote 5,6 %.



Die Funds from Operations (FFO I, ohne Verkaufsergebnisse), die derzeit noch ausschließlich aus dem Vermietungsgeschäft in Deutschland ermittelt werden, konnten im Neunmonatszeitraum 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 6,4 Mio. Euro auf 137,5 Mio. Euro bzw. 5 % gesteigert werden. Dies war neben einem verbesserten operativen Ergebnis (Anstieg des bereinigten EBITDA um 3 %) auch auf geringere Finanzierungskosten und leicht reduzierte Ertragsteuern zurückzuführen. Bezogen auf das Q3 2021 belief sich der FFO I auf EUR 46,0 Mio. nach EUR 45,9 Mio. im Vorquartal und 44,6 Mio. Euro im Q3 2020.



Das Konzernergebnis der ersten neun Monate 2021 betrug 362,4 Mio. Euro nach 189,1 Mio. Euro zum 30. September 2020. Wesentlicher Grund für den deutlichen Anstieg war das erhöhte Ergebnis aus der zum Halbjahr durchgeführten Immobilienbewertung von 310,6 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 172,6 Mio. Euro). Auf Grund der weiterhin starken Nachfrage nach deutschen Wohnimmobilien, gerade an den von der TAG präferierten sog. „B-Standorten“ und in Ostdeutschland, wird für die nächste Bewertung zum 31. Dezember 2021 eine Fortsetzung dieses sehr positiven Trends erwartet.



Die EPRA Net Tangible Assets (EPRA NTA) stiegen trotz der im Mai 2021 erfolgten Dividendenzahlung von 0,88 Euro je Aktie auf 23,88 Euro nach 21,95 Euro zum 31. Dezember 2020. Der Verschuldungsgrad Loan to Value (LTV) lag zum 30. September 2021 mit 44,3 % auf einem gegenüber dem Jahresende 2020 (45,1 %) leicht reduzierten Niveau.



Geschäftsverlauf in Polen

Auch in Polen war der Geschäftsverlauf innerhalb der ersten neun Monate des Jahres sehr positiv. Die Verkaufsumsätze konnten gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich von 40,9 Mio. Euro auf 55,8 Mio. Euro gesteigert werden. Das Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit in Polen, das derzeit noch nahezu ausschließlich aus dem Verkaufsgeschäft erwirtschaftet wird und in den FFO II des Konzerns einfließt, belief sich im Neunmonatszeitraum zum 30. September 2021 auf 6,1 Mio. Euro nach 2,5 Mio. Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres.



Die vertraglich gesicherte Pipeline zum Bau von Wohnungen umfasst in Polen zum 30. September 2021 rund 12.100 Einheiten. Von dieser Gesamtzahl sind ca. 8.500 Wohnungen zur Vermietung und ca. 3.600 Wohnungen zum Verkauf vorgesehen. Ende September 2021 befanden sich rund 330 Wohnungen im Vermietungsprozess. Bei allen bisher fertig gestellten Projekten wurden der geplante Zeitrahmen und das vorgesehene Budget eingehalten. Nach dem Stichtag wurden in Krakau Grundstücke zum Bau von ca. 230 Wohnungen erworben, so dass die TAG neben Breslau, Posen, Lodz und Danzig nunmehr an insgesamt fünf Standorten in Polen vertreten ist.



Prognosen für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt

Die Prognosen für das Jahr 2021 für den FFO I und die Dividende werden auf Grund der sehr guten und stabilen Ergebnisentwicklung bestätigt. Die Prognosen und Steigerungsraten für das Geschäftsjahr 2022 stellen sich wie folgt dar:



• FFO I 2022: 188-192 Mio. Euro (2021e: 178-182 Mio. Euro), Anstieg von rund 6 %

• FFO I je Aktie 2022: 1,30 Euro (2021e: 1,23 Euro), Anstieg von rund 6 %

• Dividende je Aktie für 2022: 0,98 Euro (für 2021e: 0,92 Euro), Anstieg von rund 6 %



Wesentlicher Grund für den erwarteten FFO-Anstieg um rund 10 Mio. Euro sind höhere Mieteinnahmen (ca. 6 Mio. Euro) und geringere Finanzierungskosten (ca. 4 Mio. Euro ).



Die Prognosen für das Jahr 2022 betreffen wie im Vorjahr ausschließlich das deutsche Portfolio (ohne weitere An- und Verkäufe). Für das sich noch im Aufbau befindliche polnische Vermietungsportfolio wird ein in etwa ausgeglichenes Ergebnis erwartet.



„Vor dem Hintergrund des erfolgreich verlaufenden Geschäftsjahres 2021 erwarten wir, auch ohne weitere Akquisitionen, für 2022 einen Anstieg des FFO, des FFO je Aktie und der Dividende je Aktie von 6 %. Beginnend mit dem Geschäftsjahr 2023 werden wir, neben dem bereits bestehenden Verkaufsgeschäft, auch wesentliche Vermietungsbeiträge in Polen erzielen. Damit sind wir aktuell in zwei sehr attraktiven Wohnimmobilienmärkten vertreten, die, was das deutsche Portfolio betrifft, Stabilität und Verlässlichkeit bieten, und zugleich, was Polen anbelangt, attraktive und renditestarke Wachstumsmöglichkeiten beinhalten“, kommentiert Martin Thiel, Finanzvorstand der TAG, die Prognose für das Geschäftsjahr 2022.