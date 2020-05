TAG Immobilien hält am Kurs fest

Die TAG Immobilien AG ist Corona-bedingt nur mäßig betroffen und hält daher an ihrem Kurs fest. Das Geschäftsmodell habe sich als „sehr stabil erwiesen“. Weder im Verlauf des ersten Quartals 2020 noch nach dem Stichtag kam es laut des Wohnungskonzerns zu wesentlichen negativen Effekten, wie z.B. höheren Leerständen und Forderungsbeständen oder Mietausfällen.

„Die aktuelle Corona-Krise stellt uns alle vor nicht gekannte Herausforderungen und wir als Wohnungsunternehmen tragen dabei eine besondere Verantwortung. Dies gilt gerade gegenüber unseren Mieterinnen und Mietern, denen wir in dieser schwierigen Zeit ein gesichertes Zuhause und den gewohnt guten Service bieten wollen. Wir verzichten bereits seit mehreren Wochen freiwillig auf Mieterhöhungen durch Anpassung an die ortsübliche Vergleichsmiete, Kündigungen aufgrund von Einnahmeausfällen wegen der Covid-19-Pandemie und auf entsprechende Räumungen von bewohnten Wohnungen. Die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum war schon immer unser Kerngeschäft. Insofern ist Nachhaltigkeit traditionell in unserem unternehmerischen Handeln verankert. Soziales Engagement, das wir seit Jahren in vielen unserer Wohnquartiere betreiben, erachten wir in dieser Zeit wichtiger denn je“, erläutert Claudia Hoyer, COO der TAG.



Martin Thiel, CFO der TAG ergänzt: „Auch mit Blick auf die Finanzierungsseite sehen wir unsere Situation positiv und sehr solide aufgestellt. In den Monaten März und April 2020 haben wir neue Bankkredite mit einem Gesamtvolumen von 143,5 Mio. Euro bei verschiedenen Banken zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 1,17% und einer Laufzeit von 10 Jahren abschließen können. Zum Stichtag 31. März 2020 verfügen wir über einen Cashbestand von 196,8 Mio. Euro und Kreditlinien bei Banken, die in voller Höhe nicht in Anspruch genommen wurden, von 120,0 Mio. Euro. Wesentliche Refinanzierungen sind in den Geschäftsjahren 2020 und 2021 nicht mehr erforderlich“.



Positive Geschäftsentwicklung im Q1 2020

Die Netto-Ist-Mieten der TAG erhöhten sich im ersten Quartal 2020 auf 79,6 Mio. nach 79,1 Mio. Euro im Q4 2019 und 78,6 Mio. Euro im Q1 2019. Basis dieser positiven operativen Entwicklung war ein gesamtes like-for-like Mietwachstum im ersten Quartal 2020 von 2,3% p.a. (Geschäftsjahr 2019: 2,4% p.a.) bzw., analog zum Geschäftsjahr 2019, 1,9% ohne die Effekte aus dem Leerstandsabbau. In Folge der Akquisitionen des Vorjahres, die im Durchschnitt über höhere Leerstände als das Bestandsportfolio verfügten, und durch Modernisierungsprogramme zum Leerstandsabbau stieg die Leerstandsquote in den Wohneinheiten von 4,6% zu Jahresbeginn leicht auf 4,9% im März 2020 an. Im Gesamtportfolio belief sich die Leerstandsquote auf 5,3% nach 4,9% zu Jahresbeginn.



Das Konzernergebnis betrug zum Ende des ersten Quartals 2020 32,1 Mio. nach 188,5 Mio. Euro im Vorquartal, das 203,1 Mio. Euro Bewertungsgewinne aus der zum 31. Dezember 2019 durchgeführten Immobilienbewertung enthielt. Im Vorjahreszeitraum (Q1 2019) betrug das Konzernergebnis 33,3 Mio. Euro.



Die Funds From Operations (FFO, definiert als FFO I ohne Verkaufsergebnisse), die sich ausschließlich aus dem von der TAG in Deutschland betriebenen Vermietungsgeschäft ermittelt, konnte im Berichtszeitraum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,5 Mio. Euro bzw. 6,3% gesteigert werden. Auch die Adjusted Funds From Operations (AFFO), die sich aus dem FFO unter Abzug sämtlicher Modernisierungsaufwendungen ergeben, erhöhten sich im Q1 2020 und beliefen sich auf 21,3 Mio. Euro nach 19,4 Mio. Euro im Q4 2019 (24,3 Mio. im Q1 2019).



Der Net Asset Value (NAV) je Aktie, nunmehr ermittelt als „EPRA Net Tangible Assets“ (NTA) je Aktie, d.h. nach Abzug aller immateriellen Vermögenswerte, belief sich auf voll verwässerter Basis auf 20,23 Euro nach 20,15 Euro zum 31. Dezember 2019. Der Verschuldungsgrad Loan to Value (LTV) lag mit 44,6% erneut auf niedrigerem Niveau als zum Ende des Vorquartals mit 44,8%.



Entwicklung der Geschäftstätigkeit in Polen

Mit Beginn des Geschäftsjahres 2020 hat die TAG ihr Portfolio regional nach Polen erweitert und alle Anteile an der Vantage Development S.A. (Vantage) erworben[wir berichteten]. Das vergangene Geschäftsjahr 2019 verlief für Vantage sehr erfolgreich. Insgesamt konnten 941 Wohnungen verkauft und 866 Wohnungen übergeben werden. Die Umsätze aus Immobilienverkäufen beliefen sich auf 84,1 Mio. Euro und es wurde ein Konzernergebnis von 11,3 Mio. Euro erzielt.



Im Q1 2020, einem saisonal üblicherweise schwächeren Quartal im Projektentwicklungsgeschäft, setzte sich die positive Geschäftsentwicklung mit 205 verkauften und 115 übergebenen Wohnungen weiter fort, die Umsätze aus Immobilienverkäufen beliefen sich auf 11,4 Mio. Euro bei einem in etwa ausgeglichenen Konzernergebnis.



Zum 31. März 2020 umfasst die vertraglich gesicherte Pipeline der TAG in Polen ca. 5.700 Wohnungen, davon rund 4.600 Einheiten in Wroclaw und rund 1.100 Einheiten in Poznan. Nach den derzeitigen Planungen sind davon rund 3.400 für den Verkauf vorgesehen, rund 2.300 Wohnungen sollen nach Fertigstellung vermietet werden und bilden somit den Grundstock für die rund 8.000 bis 10.000 Wohnungen, die innerhalb eines Zeitraums von drei bis fünf Jahren in Polen als Vermietungsbestand aufgebaut werden sollen. Mieteinnahmen werden in Polen mit Fertigstellung der ersten Vermietungsprojekte im Geschäftsjahr 2021 erwartet, zuvor wird die Geschäftstätigkeit weiterhin im Wohnungsverkauf liegen.



Prognose bestätigt

Die bisher veröffentlichten Prognosen für das Geschäftsjahr 2020, insbesondere auch die FFO I- und Dividendenprognose von 168-170 Mio. Euro (1,16 je Aktie) bzw. 0,87 Euro je Aktie, bleiben unverändert bestehen. In Bezug auf die Geschäftstätigkeit der TAG in Polen werden für das Geschäftsjahr 2020 Umsätze aus Immobilienverkäufen von EUR 80-85 Mio. und ein Ergebnisbeitrag für den FFO II von 9-11 Mio. Euro bzw. 0,07 Euroje Aktie erwartet.



In der am 22. Mai 2020 stattfindenden virtuellen ordentlichen Hauptversammlung wird den Aktionären für das Geschäftsjahr 2019 wie geplant eine im Vergleich zum Vorjahr um 9% gestiegene Dividende von 0,82 Euro je Aktie vorgeschlagen.