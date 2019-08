TAG Immobilien erzielt FFO-Wachstum von fast 13 %

Die TAG Immobilien AG kann sich über einer positive Entwicklung ihrer Geschäftszahlen freuen. Das FFO erhöhte sich im 2. Quartal 2019 auf 40,8 Mio. Euro (0,28 Euro je Aktie) nach 39,5 Mio. Euro ( 0,27 Euro je Aktie) im Vorquartal. Das entspricht einem FFO-Wachstum im 1. Halbjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von fast 13 % (80,3 Mio. Euro bzw. 0,55 Euro je Aktie ggü. 71,2 Mio. Euro bzw. 0,49 Euro je Aktie). "Im ersten Halbjahr 2019 haben wir erneut sehr gute Ergebnisse erzielen können. Unsere nun schon seit genau 10 Jahren verfolgte Strategie, nicht in den großen Metropolen und insbesondere auch in Ostdeutschland zu akquirieren, zeigt kontinuierlich Erfolge. Als langfristig denkendes Unternehmen setzten wir weiterhin auf Modernisierungsmaßnahmen zum Leerstandsabbau und viele regionale Projekte zur Quartiersentwicklung, um attraktive und zugleich bezahlbare Wohnungen anbieten zu können“, kommentiert Martin Thiel, Finanzvorstand der TAG, die heute veröffentlichten Zahlen zum zweiten Quartal 2019.

Positive Entwicklung operativer Kennzahlen

Die Mieteinnahmen (Netto-Ist-Miete) des Konzerns lagen im zweiten Quartal 2019 mit 78,7 Mio. Euro im Vergleich zum Q1 2019 (78,6 Mio. Euro) auf unverändert hohem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ergab sich im ersten Halbjahr 2019 eine Steigerung um 6,6 Mio. Euro (157,3 Mio. Euro ggü. 150,7 Mio. Euro) bzw. 4,4 %. Zu diesem Anstieg trug, neben den im zweiten Halbjahr 2018 wirksam gewordenen Akquisitionen, auch ein sehr positives gesamtes like-for-like-Mietwachstum bei, das zum 30. Juni 2019 bei 3,0 % p.a. (Geschäftsjahr 2018: 2,6 %) lag. Eliminiert man die hierin erhaltenen Effekte aus dem Leerstandsabbau, so belief sich das like-for-like-Mietwachstum zum 30. Juni 2019 auf 2,5 % p.a. (Geschäftsjahr 2018: 2,3 %).



Das Mietergebnis erhöhte sich aufgrund verminderter Bewirtschaftungskosten im Q2 2019 auf 64,4 Mio. Euro nach 63,5 Mio. Euro im Q1 2019. Bezogen auf das gesamte erste Halbjahr 2019 belief sich das Mietergebnis auf 128,0 Mio. Euro nach 122,7 Mio. Euro zum 30. Juni 2018.



Im Juni 2019 lag die Leerstandsquote in den TAG-Wohneinheiten bei 5,2 % nach 5,0 % zu Jahresbeginn. Der leichte Anstieg des Leerstands entstand im Wesentlichen in Folge der Akquisitionen des Vorjahres, die über höhere Leerstände verfügten und zunächst in das Portfoliomanagement integriert werden mussten, sowie durch Modernisierungsprojekte, die im weiteren Jahresverlauf dann zum Leerstandsabbau beitragen werden. So reduzierte sich der Leerstand im Juli 2019 bereits wieder auf 5,1 %.



Die gesamten Investitionen (Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwendungen) lagen in den Wohneinheiten, hochgerechnet auf einen Zeitraum von 12 Monaten, im ersten Halbjahr 2019 mit 18,92 Euro/m² auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2018 von 19,24 Euro/m². Der ganz überwiegende Teil der Modernisierungsaufwendungen wurde, wie bereits in den Vorjahren, für den Leerstandsabbau verwendet. So trugen Mieterhöhungen für Bestandsmieter durch Modernisierungsumlagen unverändert zum Geschäftsjahr 2018 nur 0,1 % p.a. zum like-for-like-Mietwachstum bei.



Zum 30. Juni 2019 wurde das Immobilienportfolio der TAG durch die CBRE GmbH als unabhängigem Sachverständigen turnusgemäß vollständig neu bewertet. Insgesamt ergab sich ein Bewertungsgewinn von 211,4 Mio. Euro. Dieser Wertzuwachs war sowohl auf die starke operative Entwicklung (Anteil am gesamten Bewertungsgewinn von 23 %) als auch auf die sog. „yield compression“ (Anteil von 77 %) zurückzuführen. Die sich nun für das Portfolio ergebende Bewertung von ca. 990Euro/m² (31. Dezember 2018: ca. 940 Euro/m²) bzw. Bruttoanfangsverzinsung von 6,3 % p.a. (31. Dezember 2018: 6,5 %) bietet weiteres Wertsteigerungspotenzial.



Das Konzernergebnis betrug im ersten Halbjahr 2019 233,7 Mio. Euro nach 218,3 Mio. Euro zum 30. Juni 2018. Dieser Anstieg ist, neben dem gestiegenen Mietergebnis, vor allem auch auf das um 29,8 Mio. Euro verbesserte Finanzergebnis zurückzuführen. Von dieser Verbesserung entfielen 6,7 Mio. Euro auf unmittelbar zahlungswirksame Zinsersparnisse und 23,1 Mio. Euro auf Bewertungs- und Sondereffekte, die im ersten Halbjahr 2019 nur in geringerem Umfang eintraten.



Neben dem bereits genannten Anstieg der Funds From Operations (FFO) erhöhten sich im Q2 2019 auch die Adjusted Funds From Operations (AFFO), die sich aus den FFO unter Abzug sämtlicher Modernisierungsaufwendungen ergeben, auf 26,0 Mio. Euro nach 24,3 Mio. Euro im Vorquartal. Im gesamten ersten Halbjahr 2019 war eine Erhöhung der AFFO auf 50,2 Mio. Euro nach 43,6 Mio. Euro im H1 2018 zu verzeichnen.



In Folge der positiven operativen Entwicklung und des guten Bewertungsergebnisses erhöhte sich der Net Asset Value (NAV) je Aktie zum 30. Juni 2019 auf 18,59 Euro nach 17,32 Euro zum Jahresende 2018. Unter Eliminierung der im Q2 2019 an die Aktionäre ausgezahlten Dividende von 0,75 Euro je Aktie ergab sich im ersten Halbjahr 2019 damit ein NAV-Wachstum von fast 12 %.



Auch auf Verschuldungsgrad Loan to Value (LTV) wirkte sich das Bewertungsergebnis positiv aus. Der LTV lag zum 30. Juni 2019, trotz der erfolgten Dividendenzahlung, mit 46,2 % auf niedrigerem Niveau als zum Ende des Vorjahres mit 47,3 %.



Akquisitionen und Verkäufe im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2019

Überwiegend in den Monaten Juni bis August 2019 konnten ca. 1.000 Wohnungen zu einem Gesamtkaufpreis von 36,2 Mio. Euro in insgesamt vier Transaktionen in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern erworben werden. Diese Akquisitionen verfügen im Durchschnitt über einen Leerstand von ca. 11 %. Als Ankaufsfaktor wurde das 11,8-fache der aktuellen Jahresnettokaltmiete gezahlt, dies entspricht einer jährlichen Bruttoanfangsverzinsung von 8,5 %. Das Closing dieser Ankäufe wird im Verlauf des zweiten Halbjahres 2019 erwartet.



Wesentliche Verkäufe wurden im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres nicht beurkundet. Zum 30. Juni 2019 betrug die Anzahl der Einheiten im gesamten TAG-Portfolio ca. 84.300, dies entsprach in etwa dem Stand zum 31. Dezember 2018 von 84.400 Einheiten.



Weitere Reduzierung der Finanzierungskosten

Im Juni 2019 konnte im Wege einer Privatplatzierung ein Schuldscheindarlehen über 102,0 Mio. Euro mit zwei Laufzeitentranchen von 5 und 7 Jahren platziert werden. Die jährlichen Zinscoupons betragen 1,125 % bzw. 1,250 %, die effektiven Zinssätze 1,15 % bzw. 1,35 % p.a. Insgesamt beläuft sich der durchschnittliche Zins der gesamten TAG-Finanzverbindlichkeiten zum 30. Juni 2019 auf nur noch 1,80 % nach 1,92 % zum Jahresende 2018. Die durchschnittliche Laufzeit liegt mit 7,5 Jahren zum 30. Juni 2019 (31. Dezember 2018: 8,1 Jahre) unverändert auf hohem Niveau.