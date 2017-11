TAG bekräftigt Gewinnprognose

Die TAG Immobilien AG erzielte im dritten Quartal 2017 einen FFO I (Funds from Operations ohne Verkaufsergebnisse) in Höhe von 33,9 Mio. nach 30,9 Mio. Euro im Vorquartal und 25,0 Mio. Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Bezogen auf die gesamten ersten neun Monate 2017 belief sich der FFO auf 93,2 Mio. bzw. 0,64 Euro je Aktie und stieg damit im Vergleich zum Vorjahr (69,9 Mio. Euro bzw. 0,52 Euro je Aktie) deutlich um 33% bzw. 23% an.

Positive Entwicklung operativer Kennzahlen

Die Umsätze aus Vermietung konnten im dritten Quartal 2017 auf 74,7 Mio., nach 71,8 Mio. Euro im Vorquartal, gesteigert werden. Neben dem operativen Mietwachstum war Ursache dieses Anstiegs die zum 30. Juni 2017 wirksam gewordenen Akquisitionen des ersten Halbjahres 2017. Bezogen auf die gesamten ersten neun Monate 2017 beliefen sich die Mietumsätze auf 218,0 Mio. Euro nach 205,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das Mietergebnis erhöhte sich im Neunmonatszeitraum 2017 in Folge zunehmender von der TAG erbrachter Servicedienstleistungen gegenüber Mietern überproportional auf 183,6 Mio. Euro nach 164,9 Mio. Euro zum 30. September 2016.



Konzernweit reduzierte sich die Leerstandsquote in den Wohneinheiten der TAG-Regionen von 6,1% zu Jahresbeginn auf 5,3% zum Ende des dritten Quartals 2017. Das like-for-like Mietwachstum der letzten zwölf Monate belief sich zum 30. September 2017 auf 1,9% p.a., bei Berücksichtigung der Effekte aus dem Leerstandsabbau ergab sich ein attraktives gesamtes Mietwachstum von 3,0% p.a. (31. Dezember 2016: 2,0% bzw. 3,7%). Die Ausgaben für Instandhaltung und Modernisierungsmaßnahmen konnten bis Ende September 2017 dabei mit durchschnittlich 11,02 Euro/m² weiterhin auf sehr moderatem Niveau gehalten werden (15,41 Euro/m² im vollen Geschäftsjahr 2016).



Der EPRA NAV (Net Asset Value) je Aktie betrug 11,85 Euro zum Ende des dritten Quartals 2017 nach 11,65 Euro im Vorquartal und 11,53 Euro (bzw. 9,95 Euro auf vergleichbarer Basis für die in 2017 im Hinblick auf den Transaktionskostenabzug angepasste Immobilienbewertung) zum 31. Dezember 2016. Der Verschuldungsgrad Loan to Value (LTV) reduzierte sich zum 30. September 2017 im Vergleich zum Vorquartal (57,5%) und Jahresbeginn (57,1%) leicht auf 57,0%.



Weiterer Ankauf von rund 330 Wohnungen

Im Oktober 2017 konnte ein weiteres Portfolio mit rund 330 Einheiten in Chemnitz zu einem Kaufpreis von 11,25 Mio. Euro erworben werden. Die derzeitige jährliche Nettokaltmiete beträgt 0,77 Mio. Euro, der Leerstand bietet mit aktuell 31,4% große Wertsteigerungspotentiale. Als Ankaufsfaktor wurde vor diesem Hintergrund das 14,6-Fache der jährlichen Nettokaltmiete gezahlt. Der Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten wird zum 31. Dezember 2017 erwartet. Insgesamt wurden damit im Geschäftsjahr 2017 fast 4.500 Wohnungen mit einer durchschnittlichen Bruttoanfangsverzinsung von 8,2% p.a. (dem 12,2-Fachen der jährlichen Nettokaltmiete) akquiriert.



Ebenfalls im Oktober 2017 konnte auf der Verkaufsseite ein Portfolio in Berlin mit ca. 270 Wohnungen zu einem Verkaufspreis von 36,1 Mio. Euro veräußert werden, das entspricht dem 31,1-Fachen der derzeitigen jährlichen Nettokaltmiete. Der Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten wird hier zum 31. März 2018 erwartet. Unter Einbeziehung der Verkäufe der ersten neun Monate beläuft sich das gesamte Verkaufsvolumen 2017 bisher auf rund 1.600 Wohnungen, die im Durchschnitt zu einer Bruttoanfangsverzinsung von 5,0% (dem 20,0-Fachen der jährlichen Nettokaltmiete) veräußert wurden.



Platzierung einer neuen Wandelschuldverschreibung 2017/2022

Unmittelbar im Anschluss an die bereits mit den Ergebnissen zum zweiten Quartal 2017 bekannt gegebenen umfangreichen Refinanzierungen von Bankkrediten mit einem neuen Gesamtvolumen von 560,7 Mio. Euro (ursprünglicher Kreditbetrag von 416,9 Mio. Euro) und dem Erhalt eines Investment Grade Ratings, konnte noch im August 2017 eine neue Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von 262,0 Mio. Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren am Kapitalmarkt platziert werden. Der Zinskupon dieser Wandelschuldverschreibung beträgt, trotz einer effektiven Wandlungsprämie von mehr als 50% auf den Referenzkurs zum Emissionszeitpunkt von 13,79 Euro je Aktie, nur 0,625% p.a.



Zur weiteren Optimierung der Kapital- und Finanzierungsstruktur wurde parallel den Gläubigern der im Jahr 2013 begebenen Unternehmensanleihe im Gesamtnennbetrag von 310,0 Mio. Euro und einem effektiven Zins von 4,83% p.a., deren Laufzeit im August 2018 endet, der vorzeitige Rückkauf der Unternehmensanleihe gegen Barzahlung angeboten. Das Angebot wurde in Höhe von 116,1 Mio. Euro des Nennbetrags angenommen, so dass das aktuell noch ausstehende Volumen dieser Unternehmensanleihe nur noch 193,9 Mio. Euro beträgt.



Beide Refinanzierungsschritte werden künftig zu wesentlichen Zinsersparnissen führen. Bei den Banken reduziert sich die jährliche Zinsbelastung, bezogen auf den ursprünglichen Kreditbetrag von 416,9 Mio., um ca. 7,4 Mio. Euro. In Bezug auf die Refinanzierung der Unternehmensanleihe beläuft sich die jährliche Zinsersparnis, bezogen auf das Volumen der neuen Wandelschuldverschreibung von 262,0 Mio. Euro, auf rund 11,0 Mio. Euro. Diese Zinsreduzierungen werden sukzessiv in den Jahren 2017 und insbesondere in 2018 ergebniswirksam.



FFO- und Dividendenprognose für 2018

Für das Geschäftsjahr 2017 bestätigt das Unternehmen seine Prognose auf Grund der sehr positiven operativen Entwicklung. Die neue Prognose für das Geschäftsjahr 2018 für das FFO liegt zwischen 135-137 Mio. Euro (Prognose 2017: 119-121 Mio. Euro), das FFO je Aktie bei 0,93 Euro (Prognose 2017: 0,82 Euro) und die Dividende je Aktie in Höhe von 0,70 Euro (Prognose für 2017: 0,62 Euro)



„Auf Basis der äußerst positiven operativen Miet- und Leerstandsentwicklung, durch die bereits getätigten Akquisitionen des Geschäftsjahres 2017 und auf Grund der nun umgesetzten Refinanzierungen können wir für das Geschäftsjahr 2018 einen weiteren wesentlichen FFO-Anstieg prognostizieren. Entsprechend unserem Geschäftsmodell, in dem ein renditestarkes Portfolio stetig wachsende Cashflows zur Folge hat, können wir unsere Dividende für 2018 dann auf attraktive 0,70 Euro je Aktie erhöhen“, so Finanzvorstand Martin Thiel.