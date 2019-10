Tadao Ando Campus+Tower wird erster CO2-neutraler Büroturm

Friedrich Merz hat im Rahmen seines Expo Real Besuchs auf dem Stand der Landeshauptstadt Düsseldorf dem „Tadao Ando Campus+Tower“, einem KI gesteuerten Smart Technology Bürocampus, seine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Der klimaneutrale Campus wird das Leuchtturmprojekt für das Klimaschutzprogramm 2035 der Rheinmetropole. Er wird der erste CO2-neutrale Büroturm nach Passiv Haus Premium Standard nach Berechnungen des Passivhaus Institut in Darmstadt. Vorbild ist der neue Apple Park in Kalifornien, der durch die KI gestützte Gebäudetechnologie 78% weniger Energie verbraucht als der Vorgänger Campus.

