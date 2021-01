Mit Reinhold Welbers gewinnt TA Europe einen erfahrenen Team- und Projektleiter, der von nun an zum erweiterten Führungsteam zählt. Welbers wird sich dem Ausbau des Projektmanagement-Teams in Essen und Düsseldorf widmen und zusammen mit seinen Fachkollegen an den anderen Standorten diesen Geschäftsbereich weiter vergrößern. …

Fotos: TA Europe



[…]