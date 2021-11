Syngenta Agro zieht von Maintal ins Ostend

Das Gebäudeensemble The Docks im Frankfurter Ostend kann sich mit der Syngenta Agro GmbH über einen weiteren Neuzugang freuen. Das Agrarunternehmen zieht nach 29 Jahren aus Maintal nach Frankfurt. Mit insgesamt rund 1.800 m² Bürofläche belegt die Syngenta Agro GmbH vollständig das fünfte und sechste Obergeschoss sowie Teile des vierten OGs. Zudem gehören zwei Loggien und eine Dachterrasse mit ca. 190 m² zur Mietfläche.

.

Neben dem Agrarunternehmen mietete zudem die Materna Information & Communications SE insgesamt rund 1.600 m² in der in der Lindleystraße 8-10 an [wir berichteten]. Dock D ist Teil des von Groß & Partner entwickelten Gebäudeensembles The Docks – vier Baukörper mit attraktiver Lage direkt am Wasser. Neben insgesamt ca. 4.900 m² Bürofläche auf sechs Geschossen bietet der Gebäudeteil „D“ eine Dachterrasse mit spektakulärem Ausblick über den Main und die Frankfurter Skyline sowie einen begrünten Innenhof zur Wasserseite. Die besondere Architektur des Ensembles erinnert an den anliegenden Containerhafen.



Karolin Thoben, Leiterin der Bürovermietung bei Groß & Partner, zeigt sich zufrieden mit den Entwicklungen des Büroquartiers: „In den vergangenen Jahren haben wir zahlreiche Vermarktungserfolge in den anderen Bauabschnitten des Projekts erreicht. Es freut mich, dass wir bereits kurz nach der Fertigstellung auch für das Dock D zwei weitere langfristige Mietverträge abschließen konnten.“ „Aufgrund des attraktiven Gebäudekonzeptes und der direkten Wasserlage verzeichnen wir aktuell eine sehr hohe Nachfrage für die restlichen Mietflächen. Dies zeigt, dass auch in einer Zeit, in der viel über die Zukunft des Büros diskutiert wird, auf die Bedürfnisse der Mieter abgestimmte Büroflächen attraktiv bleiben“, bestätigt Philipp Cronemeyer vom Vermietungsteam bei Groß & Partner.



Die Anmietung wurde von CBRE begleitet.