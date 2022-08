Syncreon mietet 20.000 m² im Logistikpark Fürst Hardenberg

Syncreon hat im Logistikpark Fürst Hardenberg von Logicor ein Objekt mit knapp 20.000 m² Hallenfläche angemietet. In der Immobilie in der Lindnerstraße 21 wird der Logistikdienstleister künftig das Geschäft für einen großen internationalen Kunden abwickeln. Dafür stehen auf einem 39.000 m² großen Grundstück rund 18.000 m² Hallenfläche und über 1.800 m² Büro- und Sozialfläche sowie zusätzlich rund 1.700 m² Mezzaninefläche zur Verfügung. Das Objekt bietet großzügige Rangierflächen sowie Park- und Abstellmöglichkeiten. Die Andienung erfolgt beidseitig über 23 Rampen. Der Bezug ist bereits erfolgt.

Für den Mieter war besonders die Nähe zu Dortmund und den dort befindlichen Verladerstandorten wichtig. „Bei der Immobilie handelt es sich um das letzte großflächige Bestandsobjekt in dieser Qualität in Dortmund. Nicht zuletzt wegen der Lage und der immer noch guten Verfügbarkeit von Mitarbeitern ist Dortmund ein Logistik Hotspot “, so Kresimir Basic, Head of Letting bei der Logivest NRW GmbH, der die Anmietung begleitet hat.



Die Lage ist ideal für die E-Commerce-Logistik: Im Norden von Dortmund und in unmittelbarer Nähe zur Autobahn A2 sowie den nahegelegenen Autobahnen A42, A45 und A40. Auch das Hafengebiet mit dem Containerterminal ist in knapp fünf Fahrminuten erreichbar, und durch die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr gelangt die künftige Belegschaft schnell und einfach zur Logistikhalle.