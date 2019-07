Syncreon.Logit kommt ins Industrie Center Obernburg

Syncreon.Logit hat rund 10.200 m² im neuen Logistikterminal im Industrie Center Obernburg nahe Frankfurt gemietet. Vermieter der Fläche ist die Mainsite Logistik Nord GmbH. In der Immobilie wird das Unternehmen die logistische Dienstleistung für ein Kommunikationsunternehmen abwickeln. Colliers International war bei der Anmietung beratend und vermittelnd tätig.

.

Synology zieht ins Düsseldorfer „Global Gate“

Neben der Logistikfläche in Obernberg konnte Colliers auch eine Bürofläche in Düsseldorf vermitteln. Der taiwanesische Hardwarehersteller Synology GmbH hat diese in der Grafenberger Allee 295 im „Global Gate“ angemietet. Das Objekt „Global Gate“ wird von der Warburg HIH Invest Real Estate für einen Poolfonds gemanagt.