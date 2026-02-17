Synavision und RWTH starten ai.lab für KI im Bau

Mit dem ai.lab bündeln Synavision, der Lehrstuhl für Software Engineering an der RWTH Aachen und die Fachhochschule Münster ihre Kräfte, um Anwendungen künstlicher Intelligenz direkt in Bau- und Gebäudepraxis zu testen. Gemeinsam mit Branchenpartnern wie Art-Invest, Brunata Metrona Köln, M+P und ROM Technik entsteht eine geschützte Entwicklungsumgebung, in der Unternehmen reale Projektdaten analysieren, Prozesse simulieren und neue KI-Tools für Planung, TGA und Betrieb erproben können.

.

Im Rahmen der Kooperation stellen Synavision und der Lehrstuhl für Software Engineering an der RWTH Aachen innovativste LLMs und andere KI-Modelle in einer sicheren IT-Umgebung den Partnern des ai.lab vertraulich zur Verfügung. Dort können teilnehmende Unternehmen beispielsweise die Performance-Daten von TGA-Anlagen, etwa Lüftungsanlagen und Heizkreisen, mittels AI auf Optimierungspotenziale analysieren, Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchführen, die Betriebsführung automatisiert optimieren oder im Syna.portal mit dem Gebäude chatten, um aktuelle Informationen zur Dokumentation oder Wartung zu erhalten. Ziel der langfristigen Kooperation ist es, die komplexen Informationen rund um Gebäude effektiv zu nutzen und gleichzeitig die Kosten zu senken. Alle Daten werden auf europäischen Servern beziehungsweise in einer abgeschlossenen Umgebung der RWTH verarbeitet, damit die Kooperation sicher und DSGVO-konform abläuft.



„Im Gegensatz zu vielen früheren Innovationen hat AI als digitale Lösung eine enorm hohe Implementierungsgeschwindigkeit, was sich schon in kürzester Zeit auch in ökonomischen Kennzahlen widerspiegelt. So konnten wir auf der Synavision-Plattform mit AI-Anwendungen die Kosten für technische Analysen bereits um mehr als 90% reduzieren! Gleichzeitig steigen Geschwindigkeit und Skalierbarkeit: Die Services stehen unseren Nutzern als Plug & Play-Lösung zur Verfügung“, sagt Synavision-CEO Dr. Stefan Plesser. „Mit dem ai.lab können wir Unternehmen der Bau- und Energiebranche live und an ihren eigenen Gebäuden und Anlagen zeigen, was mit Künstlicher Intelligenz möglich ist“, sagt Plesser.



Die Forscher an der RWTH Aachen unterstützen die Entwicklungen im ai.lab. „Eine gut trainierte Künstliche Intelligenz kann Menschen und Unternehmen effektiv helfen, Gebäude besser zu verstehen und zu optimieren“, sagt Prof. Dr. Bernhard Rumpe von der RWTH Aachen. „An meinem Lehrstuhl verknüpfen wir die Plattform von Synavision mit Domänen-AI für die Aufarbeitung von sensorbasierten Zeitreihen und anderen Daten unterschiedlicher Formate und Quellen und offerieren eine intuitiv bedienbare AI-Nutzerschnittstelle für den Gebäudebetrieb“, sagt Rumpe.



„Deutschland kann auch schnell: Im ai.lab zeigen wir, dass wir nicht nur Forschung können, sondern Innovation auch wirtschaftlich skalieren und erfolgreich in die Praxis bringen können. Und diese Geschwindigkeit ist gerade für die Baubranche wichtig!“, sagt Plesser.