Symbolische Schlüsselübergabe für Axel-Springer-Neubau

Wie geplant konnte noch vor Jahresende, am Donnerstag, 19. Dezember 2019, das neue Bürogebäude im Rahmen einer symbolischen Schlüsselübergabe durch den Generalunternehmer Züblin an die Axel Springer SE übergeben werden. In den kommenden Monaten erfolgen die Möblierung und Einrichtung der Räume, damit ab dem Frühjahr 2020 der Neubau auf dem Gelände des ehemaligen Zeitungsviertels und entlang der ehemaligen Berliner Mauer sukzessive von verschiedenen Bereichen und Unternehmen der Axel Springer SE bezogen werden kann. Der Neubau, der sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu den beiden Axel-Springer-Hochhäusern und der Axel-Springer-Passage befindet, bietet mit seinen mehr als 52.000 m² Raum für rund 3.500 Mitarbeiter.

