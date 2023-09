Sylvie Losch wechselt von Axa IM zu JLL

Sylvie Losch

© JLL

Sylvie Losch, bisherige Head of Development Germany, Real Assets bei Axa Investment Managers, wechselt zu JLL. Als Nachfolgerin von Björn Wagenknecht wird sie dort künftig die Leitung des Project & Development-Teams Region Mitte übernehmen.

.

Mit Wirkung zum 1. September 2023 wechselt Sylvie Losch zu JLL und übernimmt dort die Leitung des Teams für Projekt & Development Services (P&DS) in der Region Mitte. Zuletzt war sie als Head of Development Germany, Real Assets, bei AXA Investment Managers tätig, wo sie unter anderem das Holzhybrid-Bürogebäude „The Stack“ im Zentrum von München mitentwickelte. Zuvor hatte die Diplom-Ingenieurin und MBA-Absolventin mit mehr als 25 Jahren Markterfahrung Führungsaufgaben unter anderem bei Tishman Speyer inne, zum Beispiel beim Development und Bau des Hochhauses Omniturm in Frankfurt. In ihrer neuen Rolle wird sie an Dunja Nigrin, Head of P&DS JLL DACH, berichten.



Die Teamleitung übernimmt Sylvie Losch von Björn Wagenknecht, der sich künftig auf den hochspezialisierten Wachstumsmarkt für Entwickler und Investoren im Bereich High-Tech Manufacturing und Datencenter fokussieren wird. Wagenknecht kennt die besonderen Anforderungen dieser Assetklassen in sämtlichen Projektzyklen und Investitionsphasen aus eigener langjähriger Erfahrung. Mehrfach wirkte er in unterschiedlichen Funktionen in den vergangenen 25 Jahren an Großprojekten und Milliardeninvestitionen asiatischer Investoren in diesen Sektoren mit.