Sybille Wegerich ist neues EBZ-Vorstandsmitglied

Sybille Wegerich

Sybille Wegerich, Vorstandsmitglied der Bauverein AG Darmstadt, ist seit dem 1. Juni 2017 nebenamtliches Vorstandsmitglied des EBZ - Europäisches Bildungszentrums der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Sie folgt Sophia Eltrop, die aus der Geschäftsführung der Howoge Berlin in die Geschäftsführung der Stadtwerke Potsdam gewechselt ist.

.

Sybille Wegerich ist bereits seit über 20 Jahren in der Immobilienbranche tätig. Bevor die Diplom-Betriebswirtin am 1. Oktober 2014 zur Bauverein AG wechselte, war sie viereinhalb Jahre lang bei der Kölner GAG Immobilien AG als Vorstand beschäftigt. Davor arbeitete sie bei der ABG Frankfurt Holding.



„Die Geschwindigkeit der gesellschaftlichen Veränderungsprozesse hat rapide zugenommen. Die Entwicklungen erfassen die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Das EBZ unterstützt die Branche dabei, sich für die Herausforderungen bestmöglich aufzustellen und übernimmt damit eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Ich freue mich sehr, an dieser mitzuwirken“, so Sybille Wegerich.