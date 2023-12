SWSG unterstützt Sportkreis Stuttgart

Jugendlichen spätabends die Möglichkeit zu geben, gemeinsam und ungezwungen Sport zu treiben und ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten – die Angebotsreihe Nachtschwärmer findet mittlerweile an vielen Standorten in Stuttgart statt. Die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH unterstützt dieses Aktivprogramm mit einer Spende über 10.000 Euro.

95 mal im vergangenen Schuljahr lud das Gemeinschaftserlebnis Sport (GES) des Sportkreis Stuttgart e. V. Jugendliche ein, spätabends gemeinsam Sport zu treiben. Bei diesem Angebot erhalten Jugendliche und junge Erwachsene – unabhängig von ihrem sozialen Status – durch niederschwellige, kostenlose Bewegungsangebote Gelegenheiten, sportlich aktiv zu sein und ihre Freizeit strukturiert zu verbringen. Durch die informelle Bildungsarbeit an der Schnittstelle Sport, Schule und Soziales wird es den Teilnehmenden ermöglicht, Sport und Bewegung abseits von Leistungs- und Notendruck zu erfahren.



Bereits seit 1995 bietet das GES bietet qualitative sportpädagogische Bildungsangebote für eine kind- und jugendgemäße Freizeitgestaltung an. Angepasst an die Lebenswelten und Lebensstile der Jugendlichen, schafft die Angebotsreihe „Nachtschwärmer“ durch Fußball, Basketball & Co. vielfältige sportliche Alternativen zum Nachtleben. Mit der Spende über 10.000 Euro unterstützt die SWSG den Sportkreis Stuttgart e. V. als Träger des GES dabei, die Angebotsreihe in den Stadtbezirken aufrecht zu erhalten.