SWSG unterstützt Graffiti-Aktion für Jugendliche

Der eigenen Kreativität freien Lauf lassen und gemeinsam Kunstwerke entstehen lassen – bei einer Graffiti-Aktion konnten Jugendliche aus dem Lauchhau Techniken der GraffitiKunst ausprobieren und ihre eigenen Ideen umsetzen. Dabei ist auch ein großflächiger Schriftzug entstanden, der ab sofort den Jugendtreff ziert. Unterstützt wurde der Workshop durch eine Spende der Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH (SWSG).

